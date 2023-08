Le goéland argenté: un néo-urbain libre et fidèle

Animaux des villes

On dit que le nom de goéland en français viendrait du breton gwelan, qui signifie « pleurer ». En français, son chant est plus souvent associé à un cri, mais on dit parfois aussi qu'il raille. Quoi qu'il en soit, il fait désormais partie de l'univers sonore des villes côtières ou fluviales. Il n'en a pas toujours été ainsi.

Dans son film Birds of America, Jacques Lœille décrit les bouleversements du XIXe siècle au travers de la disparition rapide de nombre d’espèces d’oiseaux aux États-Unis, une conséquence spectaculaire et immédiate d’une violente anthropisation du territoire. On a peine à le croire aujourd’hui, mais il s’en est fallu de peu que le goéland ne subisse un sort semblable autour des années 1900.

Aujourd’hui encore, certaines espèces de laridés – une sous-famille comprenant les goélands et les mouettes – sont en net recul, surtout dans leur milieu naturel. C’est le cas, par exemple, du plus grand représentant du genre larus, le goéland marin, et de son cousin le goéland brun. Le goéland dit argenté est le seul à connaître une relative prospérité.

Observateur et opportuniste

Depuis les années 1950 en Grande-Bretagne – un mouvement qui s’est vite étendu ensuite au reste des côtes européennes –, il s’est changé en oiseau des villes, volontiers commensal, c’est-à-dire qu’il s’est mis à partager la nourriture des humains, ou, pour mieux dire, à se nourrir de leurs déchets. Une étude récente (mai 2023) réalisée par la Royal Society sur les plages de Brighton, dans le sud de l'Angleterre, a montré que les goélands observent le régime alimentaire des humains avant de s'en inspirer.

Les éthologues les décrivent ainsi comme une espèce opportuniste, autrement dit capable de s’adapter à un nouvel environnement, pouvant aller jusqu’au cleptoparasitisme – le vol de nourriture précédemment cueillie ou chassée par d’autres espèces. En cas de stress alimentaire aigu, ils peuvent même, pour survivre, pratiquer le cannibalisme à l’égard des oisillons ou se changer en charognards.

Dans notre environnement, nous garderons simplement à l’esprit qu’il est un excellent nettoyeur. Si son envergure, qui peut atteindre 1,60 mètre ailes déployées, en font un animal impressionnant, il n’est pourtant guère agressif, sauf quand il s’agit de protéger ses petits. Même en ce cas, les attaques de goélands, plus symboliques que réelles, ne sont pas systématiques et sont liées à des expériences passées traumatiques.

Il faut quatre ans pour qu’un jeune goéland devienne adulte et perde définitivement ce plumage gris un peu fantasque qui lui donne trompeusement l’air d’être plus gros qu’un adulte. Dans les villes côtières, au début de l’été, il est fréquent de voir déambuler par les rues de gros poussins malhabiles, appelés « grisards », incapables d’effectuer de longs vols, souvent à la merci des automobiles ou des chiens errants.

Pierre Le Floch (Bretagne vivante) et Œstelbann Troadec (Ystopia) sur le toit de l'usine Chancerel à Douarnenez, dans le Finistère, en août 2023. © Olivier Favier / RFI

Contrôler les populations ?

Leur taille respectable les met en revanche à l’abri des chats, créant parfois un semblant de complicité, à l’instar de celle imaginée par Luis Sepulveda dans son Histoire d’une mouette et le chat qui lui apprit à voler. À ce propos, le français est l’une des rares langues à distinguer dans le langage courant les mouettes des goélands, lesquels sont indifféremment nommés gaviota en espagnol, gabbiano en italien, seagull en anglais ou encore Möwe en allemand.

Durant quelques semaines, le petit est nourri par ses deux parents indifféremment. Mais il doit agir seul pour boire, ce qui crée des situations de surmortalité juvénile en période de sécheresse et de canicule. On trouve parfois qu’un goéland peut vivre jusqu’à 35 ou 50 ans, mais son espérance de vie constatée est plutôt de 10 ou 15 ans. Les goélands forment des couples stables, sans hiérarchie dans la communauté.

Dans l’espoir de contrôler les colonies présentes sur leur territoire, certaines communes investissent dans des campagnes de stérilisation, en répandant de l’huile de colza par drones sur les nids. La pellicule grasse qui se fixe autour des œufs étouffe les poussins dans l’œuf sans affecter leur couvaison, empêchant ainsi que ne s’ouvre dans l’année un second cycle de reproduction.

« Il est quasiment impossible de distinguer les œufs de goélands bruns de ceux des goélands argentés, déplore Œstebann Troadec de l’association Ystopia, à Douarnenez. Même si l’huile de colza est répandue manuellement, l’arrivée des agents sur les toits provoque des accès de panique chez les oiseaux et il est rapidement difficile d’identifier à qui appartiennent les nids. »Chargée du suivi des goélands sur le territoire de la ville, elle partage avec son confrère de Bretagne vivante, Pierre Le Floch, des doutes quant à l’impact réel des mesures de stérilisation.

Pierre Le Floch (Bretagne vivante) et Œstelbann Troadec (Ystopia) recensent les nids de goélands sur le toit de l'usine Chancerel à Douarnenez, dans le Finistère, en août 2023. © Olivier Favier / RFI

Inventer un autre rapport aux espèces animales

« Il serait plus efficace d’accompagner les gens dans leur cohabitation avec ces espèces », renchérit-elle. « Si cette population vient à décliner fortement, il est fort probable qu’une autre prendra sa place. À Quimper, par exemple, les cormorans sont en forte augmentation. » Il reste que la stérilisation, utile ou non, est un moindre mal.

Dans le département voisin des Côtes-d'Armor, un nouvel arrêté pour l’année 2023 a prévu l’élimination de 12 000 choucas des tours par piégeage puis euthanasie, ou par tirs. Cette espèce protégée est régulièrement accusée de nicher dans les cheminées et de piller les cultures de maïs qui se sont largement développées ces dernières décennies en Bretagne. Malgré tout, l’espèce ne cesse de progresser.

« La pose systématique de grilles au sommet des cheminées résoudrait toute une partie du problème », sourit Pierre Le Floch. Et il conclut : « Les villes interviennent davantage pour contenter les populations que pour protéger les espèces. » L'affichage de recommandations un peu partout dans les rues de Douarnenez concernant la présence des poussins, mis en place par l'association Ystopia, s'inscrit dans une volonté toute différente. Et à voir le nombre de passants, habitants ou touristes qui s'arrêtent pour s'en inspirer, force est de constater qu'un autre rapport est possible.

... © Studio graphique FMM

Un jeune goéland dans un jardin, à Douarnenez, dans le Finistère, en juillet 2023. © Olivier Favier / RFI

