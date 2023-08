Aux origines de la police judiciaire, une institution républicaine aujourd'hui menacée

Histoire

En août 1913, naît la direction régionale de la police judiciaire de Paris. Elle s’installe sur l’île de la Cité, au 36, quai des Orfèvres. Cette date, souvent retenue comme la naissance de la « PJ », s’inscrit en fait dans une évolution commencée sept ans plus tôt, avec l'objectif de donner à la France les outils d’une police républicaine et moderne, exclusivement destinée à traquer les délinquants.

Dans les locaux du Service régional de la police judiciaire (SRPJ) de Toulouse en octobre 1972. Vue d'ensemble de face de Joseph Keller sortant des bureaux, menotté et entouré des policiers chargés de l'enquête. Cliché pris le lendemain de l'arrestation des deux suspects, Joseph Keller et Marcellin Horneich, dans l'affaire du double meurtre d'Ondes, qui a eu lieu dans la nuit du 29 au 30 août 1972.

Lors d'un discours dans sa circonscription à Draguignan, en 1906, le président du Conseil et ministre de l’Intérieur, Georges Clémenceau, use comme à son habitude d’une formule qui marque les esprits : « La seule police qu’une démocratie puisse avouer, la police judiciaire, la police des crimes et des délits protectrice de tous […] est trop manifestement insuffisante. »

Si ce radical qu’on surnomme déjà le « Tigre » et qui se voit comme « le premier flic de France » – ses détracteurs lui préfèrent le sobriquet de « sinistre de l’Intérieur » – a la main très lourde dans la répression des grèves, ce qui l’éloigne des socialistes, il est aussi l’une des rares personnalités politiques à voir dans la police autre chose qu’un mal nécessaire dans un pays démocratique.

Et c’est ainsi que joignant le geste à la parole, par le décret du 4 mars 1907, il est à l’origine d’un Contrôle général du service des recherches dans les départements. Jusque-là en effet, il n’y avait pas d’organisation spécifique pour répondre à ce qui est l’une des trois grandes missions de la police, avec le maintien de l’ordre et les renseignements généraux.

Les brigades mobiles

Associé à un nouveau service d’archives, et quelques semaines plus tard à un service du recensement général et du contrôle des étrangers et à un service photographique, ce nouveau dispositif permet désormais d’établir une continuité des enquêtes à l’échelle nationale.

Pour mieux faire, Georges Clémenceau a placé pour la première fois dans l’histoire de la IIIe République un policier à la direction de la Sûreté générale, un certain Célestin Hennion, lequel crée, la même année, après un nouveau décret le 30 décembre, les douze brigades régionales de police mobile, réparties sur tout le territoire métropolitain.

Célestin Hennion est un fonctionnaire hors norme, politiquement attaché aux valeurs démocratiques, qui n’a pas fait mystère de ses opinions dreyfusardes et se présente en juin 1913 devant le conseil municipal de Paris comme « un homme épris d’harmonie et passionné de justice ». En bon républicain, il entend ramener la police dans le giron de l’État, en un temps où le droit de police reste municipal – un paradoxe dans une France réputée pour sa centralisation administrative.

Les raisons de cette incohérence sont doubles, financières d’abord, c’est aux villes qu’il revient de payer pour la sécurité des citoyens, mais aussi politiques : concentrer les pouvoirs de police sous le commandement unique de la Sûreté générale fait craindre son instrumentalisation. Le souvenir de Fouché, qui servit la Terreur, le Directoire, le Consulat, puis l’Empire avec un même zèle, avant de préparer la Restauration, est toujours bien présent.

L'Œil de la police - Les crimes de la bande Bonnot-Garnier, 1912. © Domaine public, via Wikimedia commons.

Le revers sombre de la Belle Époque

Seulement voilà, à l’aube du nouveau siècle, le combat contre l’insécurité fait florès. Bien sûr, la République a résisté aux velléités putschistes du boulangisme et à l’agitation factieuse des antidreyfusards pour se donner une idée, certes romancée, du climat politique de ces années-là, on pourra visionner l’excellente série Paris police 1900. Cela ne l’empêche pas de faire du banditisme organisé, qu’il soit de droit commun ou nourri d’anarchisme, une urgence absolue.

On se souvient de l’accroche du premier épisode des Brigades du tigre, autre série télévisée, tournée celle-là dans les années 1970 et 1980 : « 1907. En ce début de siècle où la vie se transforme au rythme accéléré d'une industrie triomphante, les structures traditionnelles de la vieille société se brisent chaque jour davantage derrière la façade de la "Belle Epoque".

La criminalité augmente dans des proportions d'autant plus inquiétantes qu’une délinquance nouvelle est née, qui s'appuie, elle, sur le progrès technique et fait échec à une police archaïque dont les méthodes et le matériel n'ont guère évolué depuis Vidocq. Un chiffre est plus éloquent que tout : au cours de l'année 1906, 103 000 affaires criminelles et correctionnelles ont été classées sans que les auteurs aient pu être identifiés. »

La suite de l’épisode illustre le propos. Le commissaire Valentin, interprété par Jean-Claude Bouillon, improvise une filature en bicyclette et découvre le repaire d’une bande de malfrats. Il court chercher la maréchaussée qui, après quelques tergiversations, notamment liées au calcul de son périmètre d’intervention, finit par envoyer trois cavaliers aussitôt repérés par les bandits, lesquels s’enfuient à bord d’une voiture pétaradante d’où ils tirent plusieurs coups de pistolets.

Une police apolitique ?

Les brigades mobiles ont une juridiction étendue – sur plusieurs départements – qu’ils peuvent éventuellement élargir par un droit de suite selon les nécessités de l’enquête. À partir d’octobre 1911, elles sont équipées d’automobiles. Leur « mission exclusive [est] de seconder l’autorité judiciaire dans la répression des crimes et délits de droit commun ». Toutes les enquêtes à caractère administratif et surtout politique leurs sont formellement interdites. Elles sont à la disposition exclusive des parquets, ce qui exclut tout recours d’un préfet.

Cette spécialisation les rend immédiatement populaires, tant auprès de la presse que des élus ou des magistrats. Pour autant, l’essentiel de leur action est tourné vers la petite délinquance rurale, et leur image de policiers modernes en automobile est assez éloignée de la réalité. Dans les faits, leurs voitures sont fragiles, demandent beaucoup d’entretien et sont très gourmandes en carburant. Ce sont trois bonnes raisons pour n’en faire aucun usage.

De même, si leur image mythique d’une police luttant contre le mal et respectant la séparation des pouvoirs politiques et judiciaires s’effondre au moment de la collaboration, la réalité de leurs actions jusque-là est loin d’être aussi claire. Dès leur création, elles furent impliquées dans le fichage « des vagabonds, nomades et romanichels », une tâche normalement dévolue à une police administrative, dont les visées annoncent le régime de Vichy.

Durant la Grande Guerre, il leur est demandé de s’infiltrer parmi les troupes en mutinerie pour identifier les meneurs. Au cours des années 1930, la montée des attentats d’extrême droite, aux ramifications internationales, amène les brigades mobiles sur le terrain politique, renforçant pour le coup leur image de police républicaine, détestée de l’Action française et des autres mouvances proches du fascisme.

Cadavres des frères Carlo et Nello Rosselli, assassinés par la Cagoule. Photographie publiée dans «Le Petit Journal» du 13 juin 1937. © Domaine public -via Wikimedia Commons

Les limites d’une police républicaine : le temps noir de la collaboration

Le régime de Vichy, qui craint cette police attachée aux valeurs démocratiques, va rapidement en pervertir les fonctions en créant notamment, en juin 1942, au sein de ceux qu’on nomme désormais les Services régionaux de la police judiciaire, un nom conservé jusqu’à nos jours, une section chargée de la répression des communistes et terroristes et des autres « menées antinationales ».

La lutte contre les questions juives et les « sociétés secrètes » n’est pas oubliée, faisant de la police judiciaire un instrument comme les autres de l'idéologie nazie et de ses alliés collaborationnistes. Si les fonctionnaires agissent avec plus ou moins de zèle, leur compétence professionnelle fait de terribles ravages. À la Libération, l’épuration en son sein est à la hauteur de la déception. Cette période rappelle encore aujourd’hui les difficultés à établir une police républicaine, capable de résister aux pressions antidémocratiques.

Refondée en 1946, la police judiciaire a retrouvé son prestige et ses attributions. Le SRPJ d'Ajaccio est créé en 1979 et, en 1985, la police judiciaire étend ses attributions aux départements d'outre-mer de Guyane, Martinique et Guadeloupe, avec le SRPJ Antilles-Guyane. À partir de 1976, elle se dote de brigades régionales d'intervention, les BRI. On notera aussi, en 1966, la création d'une direction centrale de la police judiciaire avec une officialisation au niveau central de missions politiques, avec une 6e section chargée de combattre « les menées subversives ».

Cette section est l'ancêtre du SDAT, sous-direction anti-terroriste, laquelle bénéficie de relais régionaux nommés GAT, groupes d'action anti-terroriste. Il est à noter que le SDAT est indépendant administrativement des services de police dédiés au renseignement, la DGSI, la direction générale de la sécurité intérieure. Même si les deux institutions travaillent en étroite collaboration et partagent leurs locaux à Levallois-Perret, le SDAT travaille sous l'autorité du parquet anti-terroriste.

Une institution menacée

Le temps est révolu où les officiers de police devaient attendre cinq ans et passer un concours interne avant d'accéder à la qualité d'officiers de police judiciaire. Cette attribution est aujourd'hui donnée à tous les commissaires et officiers de police, ainsi qu'à certains hauts fonctionnaires et aux capitaines de marine marchande. Les gardiens de la paix y ont aussi accès par concours interne et ont de droit la qualité d'agents de police judiciaire.

Nombreux sont les policiers et les magistrats à dénoncer la baisse des moyens dans la lutte contre la criminalité – au profit du renseignement intérieur –, la baisse d'attractivité de la filière ainsi qu'une spécialisation de moins en moins marquée des affaires confiées, entraînant un surcroît de travail et une difficulté pour mener à bien les enquêtes les plus complexes. Ces dernières années, la police judiciaire a été moins bien contrôlée tant au sein de la Police nationale que par l'autorité judiciaire, ce qui a pu entraîner de graves dysfonctionnements, dont certains ont été retentissants.

Si une réforme est réclamée par nombre d'acteurs de la police et de la justice, celle mise en place depuis juin repose sur une départementalisation de ses services, à l’opposé d’une tradition favorisant les juridictions étendues. Par ailleurs, au 1er janvier 2024, la police judiciaire sera unifiée à la police aux frontières, à la sécurité publique et au renseignement sous l’autorité d’un directeur départemental de la police nationale, lequel deviendra l’interlocuteur unique du préfet en matière de sécurité intérieure.

Grande est l’inquiétude des intéressés eux-mêmes comme des magistrats, qui craignent le sacrifice d’une filière hautement spécialisée au profit du traitement de la délinquance du quotidien, plus aisément exploitable d’un point de vue statistique. Par ailleurs, le contact permanent avec les institutions, indispensable pour la sécurité publique, peut rapidement poser des questions d’indépendance pour la police judiciaire. Enfin, les magistrats perdent la main sur le choix du service d’enquête, ce qui fait craindre un grave retour en arrière en matière de séparation des pouvoirs. Un peu plus d’un siècle après leur création, cette réforme pourrait bel et bien marquer la fin des « brigades du Tigre ».

