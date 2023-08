Il y a 50 ans, le monde découvrait le syndrome de Stockholm

L’expression est aujourd’hui entrée dans le langage courant. Les médias l’emploient à tout bout de champ et le grand public connaît sa signification. Peu de gens se rappellent en revanche l’événement à l’origine de la découverte du syndrome de Stockholm, qui fête ses 50 ans.

Le 23 août 1973, en plein milieu de l’été, Jan-Erik Olsson fait irruption dans l’agence Kreditbanken du quartier de Norrmalmstorg à Stockholm. Ce détenu en cavale depuis plusieurs semaines ne se doute pas un instant que ce qu’il s’apprête à faire va mettre en lumière un mécanisme psychologique encore jamais documenté.

Une fois entré dans la banque, il tire une rafale de fusil mitrailleur dans le plafond, laisse la plupart des employés s’enfuir, mais prend trois femmes et un homme en otage. Il menace de les tuer alors que des dizaines de policiers encerclent désormais le bâtiment. Tout de suite, la police suédoise, réputée pour sa modération, négocie pour éviter tout recours à la violence. Jan-Erik Olsson réclame alors trois millions de couronnes (soit 300 000 euros), une voiture et un avion prêt à décoller de l’aéroport. Plus surprenant, il exige qu’on libère de sa cellule un détenu nommé Clark Olofsson, afin qu’il puisse le rejoindre. Les deux hommes se connaissent, ils ont été codétenus. Le gouvernement coopère et accepte de libérer Olafsson qui rejoint dans la journée Olsson et les otages dans la banque. Commence alors un feuilleton qui va tenir en haleine toute la Suède pendant cinq jours.

Pour éviter d’être à portée de tir des snipers, les deux braqueurs et leurs otages vont ensuite se réfugier dans la salle des coffres de la banque, au sous-sol du bâtiment. De longues négociations par téléphone s'ensuivent. Au lendemain du début de la prise d’otage, le 24 août, le chef de la police, le commissaire Lindroth obtient des braqueurs de pouvoir descendre venir constater que les otages sont en bonne santé. À sa grande surprise, il se rend compte que les quatre otages lui manifestent une certaine hostilité, le policier les trouve même détendus et amicaux envers leurs ravisseurs.

« Croyez-le ou non, j’ai passé un bon moment avec eux »

Par la suite, des journalistes réussissent à se procurer le numéro de téléphone de la banque et parviennent à s’entretenir avec les otages. De nouveau, leurs propos étonnent beaucoup la presse. « Je n’ai pas du tout peur d’Olsson et de l’autre gars, j’ai peur de la police. Si on part avec eux, il y a un risque qu’ils nous tuent, mais ils ne feront pas ça, leur affirme une des otages. Je ne pense pas qu’ils feront ça. Je leur fais totalement confiance, je ferai le tour du monde avec eux sans hésiter. Croyez-le ou non, j’ai passé un bon moment avec eux, on a discuté et tout ça. La seule chose que l’on craint, c'est un assaut de la police, on en a une peur bleue ».

Les otages et leurs ravisseurs retranchés dans la salle des coffres le 23 août 1973. AFP - EGAN-POLISEN

Les négociations téléphoniques vont continuer sans succès. Une des otages, Kristian Enmark alors âgée de 22 ans, décide alors d’appeler le Premier ministre suédois de l’époque. Elle explique alors à Olof Palme avoir peur « que la police donne l’assaut et mette leurs vies en péril ». Elle le supplie de tout faire pour les laisser sortir de la banque en compagnie des braqueurs et de les laisser s’enfuir. Face au refus catégorique du Premier ministre, la jeune se dit « très déçue ». « J’ai l’impression que l’on jongle avec nos vies. J’ai entièrement confiance en Clark et Olsson, je ne suis pas désespérée. Ils ne nous ont fait aucun mal, au contraire, ils se sont montrés très gentils », déclare la jeune femme à un Olof Palme interloqué.

En à peine quelques heures, les otages semblent avoir noué une grande relation de confiance avec leurs ravisseurs. A contrario, ils font preuve d’une grande méfiance à l’égard de la police. Il faut dire que dès que les forces de l’ordre tentent une nouvelle approche, cela contribue à rendre la situation à chaque fois un peu plus tendue. Les policiers vont par exemple prendre le parti d’enfermer les braqueurs et leurs otages, à leur indu, dans la salle des coffres. Ils promettront aussi aux quatre otages qu’ils pourront contacter leur famille par téléphone alors que la ligne avait été volontairement coupée par les forces de l’ordre. Tout cela ne fera qu’alimenter un peu plus la défiance du groupe vis-à-vis de la police.

Les otages refusent de sortir

Au bout de cinq jours de huis clos, la police va finalement trouver de contraindre le groupe à sortir de la salle des coffres. Les policiers décident de percer des trous dans le plafond de la pièce et d’y envoyer des gaz lacrymogènes. Acculés, les preneurs d’otages finissent par accepter de se rendre. Mais quand la police ouvre la porte de salle des coffres, à la surprise générale, les otages refusent de sortir. Ils craignent qu’en quittant la pièce, Olsson et Olafsson ne soient abattus. Ils demandent donc que les deux hommes sortent en premier, ce que la police finit par accepter. Avant de sortir, les deux braqueurs et quatre otages se disent au revoir en se serrant dans leur bras, sous les yeux médusés des policiers présents sur place.

La sympathie des otages pour leurs ravisseurs ne s’arrêtera pas là. Jan-Erik Olsson sera condamné à 10 ans de prison pour cette prise d’otage. Clark Olafsson sera lui acquitté, mais devra cependant purger la fin de sa peine. Lors du procès, tous les otages ont refusé de témoigner contre les deux hommes, pendant plusieurs années, ils leur rendront également visite en prison.

Le psychiatre Nils Bejerot, qui faisait partie de l’équipe de négociateurs déployée par la police suédoise, sera le premier à rapporter le comportement étrange des otages qu’il nommera tout d’abord le Syndrome de Norrmalmstorg. Ce n’est qu’en 1978 que le psychiatre américain Frank Ochberg, qui a défini le syndrome pour le FBI, le nommera définitivement le syndrome de Stockholm. Il le décrit alors comme une manifestation empathique des victimes envers leur agresseur. Cela s’apparente alors à un mécanisme d’auto-défense des victimes qui choisissent d’adopter le point de vue de leur ravisseur, espérant ainsi maximiser leurs chances de survie. « Quand une personne normale est kidnappée par un criminel qui a le pouvoir de la tuer, en quelques heures, l'otage a une sorte de régression vers des émotions infantiles : il ne peut pas manger, parler, aller aux toilettes sans permission. Le faire est un risque, elle accepte donc que son ravisseur soit celui qui lui donne la vie, comme l'a fait sa mère », explique Frank Ochberg,

Un mécanisme à l'œuvre dans d'autres affaires

D'autres affaires viendront par la suite illustrer ce mécanisme psychologique. La plus marquante est probablement celle de l'enlèvement de Patricia Hearst en Californie en 1974, à peine six mois après le braquage de Stockholm. La jeune femme de 20 ans, héritière du groupe de médias Hearst Corporation fondé par son grand-père William Hearst, est enlevée à son domicile par un groupe terroriste qui se revendique comme l'Armée de libération symbionaise. Plusieurs semaines après, la police retrouve sa trace lorsqu'elle participe à un braquage de banque avec ses ravisseurs et refuse de se rendre.

En 2006, l'Autrichienne Natasha Kampusch parvient à échapper à son ravisseur Wolfgang Priklopil qui la séquestrait depuis 1998 après l'avoir enlevé à l'âge de dix ans. L'homme s'est suicidé, ce qui a particulièrement affecté la jeune. De nombreux médias autrichiens ont alors spéculé sur la possibilité qu'elle soit atteinte du syndrome de Stockholm, ce qu'elle a toujours nié.

Le syndrome décrit par Nils Bejerot et Frank Ochberg partage des similitudes avec de nombreux mécanismes psychologiques comme celui l'identification à l'agresseur, un concept théorisé par Anna Freud en 1940. Le syndrome de Stockholm partage aussi beaucoup de similitudes avec les mécanismes psychologiques à l'œuvre chez les enfants maltraités ou les victimes de violences conjugales.

Si le syndrome est entré dans la culture populaire, il est désormais très rare d'observer des cas d'otages frappés par le syndrome de Stockholm. Pour que cela se produise, trois critères sont nécessaires : les ravisseurs doivent pouvoir leurs actes auprès des victimes, il ne doit exister aucun antagonisme ethnique ou sentiment de haine des ravisseurs à l’égard des otages et surtout, les otages ne doivent pas avoir préalablement connaissance de l’existence du syndrome. Le phénomène est aujourd'hui tellement connu, qu'il pourrait donc bien être victime de sa célébrité.

