«Stupéfiant Moyen-Orient», une série en 5 épisodes avec l’historien Jean-Pierre Filiu

Comment expliquer l'addiction de masse aux stupéfiants dans l'Iran d'aujourd'hui ? La position particulière de l'Afghanistan sur le marché de l'héroïne ? Ou encore la position pivot de la Syrie dans la fabrication et la distribution d'amphétamines de synthèse ? Dans un livre publié aux éditions du Seuil, Stupéfiant Moyen-Orient, une histoire de drogue, de pouvoir et de société, l'historien Jean-Pierre Filiu a choisi de remonter la trame historique, du Moyen-Orient jusqu'à l'Antiquité, en suivant la piste de la production et de la consommation des drogues, de l'opium au cannabis, de l'héroïne au haschich et jusqu'au captagon.

Un enfant afghan marche dans un champ de pavots dans le district de Zhari, dans le sud de la province de Kandahar, en Afghanistan, le 11 avril 2016. © AP/Allauddin Khan

Publicité Lire la suite Un livre dans lequel il est question des Abbassides et des mamelouks, des assassins et de la French Connection, des guerres de l'opium en Chine et de l'État profond en Turquie, sans oublier la campagne Bonaparte en Égypte et l'addiction à l'herbe verte qui en résulte dans les salons parisiens. Un livre qu'Orient hebdo a choisi de suivre pas-à-pas avec son auteur dans une série de 5 podcasts. État des lieux de la présence des différentes drogues dans la région moyenne-orientale, de l'Antiquité aux premiers siècles de l'époque moderne, jusqu'à l'avènement de l'islam Une remontée dans la trame de l'Histoire en suivant la piste de la production et de la consommation des drogues, de l'opium au cannabis, de l'héroïne au haschisch et jusqu'au Captagon. 19:30 ORIENT HEBDO - «Stupéfiant Moyen-Orient» : épisode 1 Culture du cannabis et le commerce du haschisch au temps des mandats Quelles conséquences aura la campagne d'Égypte du jeune général Bonaparte sur l'arrivée du haschisch en France et en Europe ? Comment les Britanniques vont-ils utiliser l'opium pour asservir commercialement la Chine ? Et pourquoi l'Égypte restera un havre pour les trafiquants de drogue comme l'écrivain Henry de Monfreid, malgré la prohibition ? 19:30 ORIENT HEBDO - «Stupéfiant Moyen-Orient» : épisode 2 Après la Seconde Guerre mondiale Nous sommes immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. La physionomie de la région est bouleversée par le retrait important des Britanniques et l'apparition de nouveaux acteurs politiques. Mais sur le front des trafics rien ne change vraiment. 19:30 ORIENT HEBDO - «Stupéfiant Moyen-Orient» : épisode 3 ` «Stupéfiant Moyen-Orient, une histoire de drogue, de pouvoir et de société», de Jean-Pierre Filiu. © Seuil