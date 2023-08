ÉCONOMIE

Comment l'intelligence artificielle bouleverse-t-elle le monde du travail ? Comment est-elle utilisée aujourd'hui dans la santé, l'agriculture, ou encore l'audiovisuel ? RFI vous plonge dans les coulisses de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes et ses applications.

L'intelligence artificielle pourrait créer plus d'emplois qu'en détruire, selon une étude de l'Organisation internationale du travail.

Publicité Lire la suite

Les effets spéciaux

Un graphiste spécialisé dans les effets spéciaux nous raconte comment l'intelligence artificielle change son métier.

03:26 AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE : Les effets spéciaux, un reportage de Justine Fontaine

Les petites mains vénézuéliennes

Depuis plusieurs années, les Vénézuéliens travaillent au service des intelligences artificielles, depuis chez eux, via des plateformes en ligne qui distribuent des « tâches » sous-traitées par de grandes entreprises multinationales. Ils font, la plupart du temps, de l’annotation de données destinées aux constructeurs automobiles. La situation économique très grave que vit le pays a permis à ces plateformes de trouver des milliers de travailleurs disposés à accepter des rémunérations très basses. Mais ces dernières années, les conditions ont empiré.

03:19 AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE : Les petites mains vénézuéliennes, un reportage d'Alice Campaignolle

L’agriculture intelligente

Comment la technologie gagne le secteur agricole ? Capteurs d’humidité, drones ou autres caméras thermiques permettent d’aller vers une agriculture plus durable en utilisant moins d’eau, moins de pesticides, moins d’engrais, tout en augmentant le rendement des exploitations. À Montpellier, des chercheurs tentent de combiner avancées technologiques et agroécologie.

03:45 AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE : L'agriculture intelligente, un reportage d'Anne Verdaguer

Les énergies renouvelables au Texas

Au Texas, États-Unis, les grandes entreprises, les fournisseurs d’énergie traditionnels ou les producteurs de pétrole sont en pleine transition vers un modèle plus durable, avec les objectifs de réduction des émissions de CO2, le fameux « net zero », et les demandes en énergies « vertes » ou renouvelables. Beaucoup de start-up s’emparent du sujet grâce aux intelligences artificielles, pour accélérer cette transition.

03:40 AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE : Les énergies renouvelables au Texas, un reportage de Thomas Harms

Peur sur Hollywood

À Hollywood, les scénaristes sont en grève depuis le 2 mai 2023 et les acteurs depuis le 13 juillet. Parmi leurs revendications, des garanties sur l’utilisation de l’intelligence artificielle par les studios. On a vu dans le dernier Indiana Jones que la technologie pouvait rajeunir Harrison Ford de façon très convaincante. Le potentiel de l’IA fascine les acteurs comme les scénaristes, autant qu'il les terrifie.

03:43 AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE : Peur sur Hollywood, un reportage de Loïc Pialat

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne