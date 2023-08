La pollution textile, l'envers du décor de la «fast fashion»

ÉCONOMIE

La production des vêtements en masse de qualité douteuse, pas chère et poussée par les effets de mode à sortir très fréquemment de nouvelles collections – telle pourrait être la définition de la « fast fashion ». L’une des conséquences de cette production en grande quantité de vêtements se ressent dans le domaine de l’environnement : l’épuisement de ressources non renouvelables et la pollution. Un petit tour d’horizon dans les quatre coins du monde.

En Inde, les champs de coton en proie aux insectes

L’Inde est le deuxième producteur de coton au monde. Cette culture est très sensible aux attaques d’insectes, et pousse donc grâce à l’utilisation de grandes quantités de pesticides. Ces intrants sont cancérigènes et dans la région agricole du Pendjab, les médecins craignent que leur utilisation entraine des problèmes de santé. Certains agriculteurs essaient donc de développer une culture de coton biologique.

03:41 En Inde, les champs de coton en proie aux insectes, un reportage de Sébastien Farcis

L’envers de la « fast fashion » dans les usines du Pakistan

Le Pakistan est au dixième rang des exportateurs mondiaux d'habillement derrière la Chine, l'Inde, la Malaisie et l'Indonésie. C'est le septième fournisseur des États-Unis et le cinquième de l'Union européenne en textile et habillement. C'est également un gros producteur mondial de coton, la production de la matière étant même considérée comme la colonne vertébrale de l’économie du pays. De nombreuses marques occidentales sous-traitent au Pakistan. Si la tragédie du Rana Plaza au Bangladesh en 2013 a eu un impact sur la législation dans le secteur du textile, le Pakistan a aussi connu ses propres drames.

03:30 L’envers de la « fast fashion » dans les usines du Pakistan, un reportage de Sonia Ghezali

La surconsommation des articles textiles

Suite de notre série sur l'envers de la « fast fashion ». Après les champs de coton en Inde et les manufactures au Pakistan, zoom sur nos placards et sur la commercialisation des articles textiles. Le secteur s'est emballé ces dernières décennies. La production de fibre textile a presque doublé en 20 ans. Elle est passée, selon l’Agence européenne de l’environnement, de 58 millions de tonnes en 2000 à 109 millions de tonnes en 2020. Pourquoi une telle accélération ? Que répond le secteur aux critiques faites à la surconsommation ?

03:43 La surconsommation des articles textiles, un reportage de Pauline Gleize

L'envers de la « fast fashion » au Ghana

Historiquement, Kantamanto, quartier bouillonnant d’Accra, s’est construit comme un immense marché de fripes de seconde main. Mais depuis quinze ans, la « fast fashion » et l’« ultra-fast fashion », ces vêtements à bas prix et de mauvaise qualité, ont changé la donne à « Kanta », causant des dégâts irréversibles sur la santé de ses habitants et l’environnement de la capitale ghanéenne. Vu la surproduction de la « fast fashion » et son textile dégradé, les milliers de recycleurs n’ont pas le temps de suivre le rythme. Ainsi, 40% sont jetés dans la nature chaque semaine.

04:05 L'envers de la « fast fashion » au Ghana, un reportage de Mehdi Meddeb

À Roubaix, des solutions contre la « fast fashion »

Contre les conséquences de la « fast fashion », certains mettent en place des solutions. C'est le cas de cette ancienne filature de Roubaix, au nord de la France.

03:46 À Roubaix, des solutions contre la « fast fashion », un reportage de Nathanaël Vittrant

