Aux origines du «téléphone rouge», créé le 30 août 1963

HISTOIRE DE LA GUERRE FROIDE

Le « téléphone rouge », tel qu'il est perçu dans l'imaginaire médiatique et cinématographique, n'a pour ainsi dire jamais existé. Mais la hotline qu'il désigne entre Washington et Moscou fête ses 60 ans, fruit d'une menace nucléaire changée en possible apocalypse mondiale.

Le président Lyndon B. Johnson et ses conseillers débattent dans la "salle de crise'" pendant la guerre des Six Jours, après que Washington a communiqué avec Moscou sur la hotline.

Dans un album de la célèbre bande dessinée belge pour enfants Boule et Bill, paru en 1978, Boule, le petit garçon, a repeint le téléphone en rouge, sous le regard approbateur du chien, Bill, qui trouve que « ça fait moins deuil ». Seulement voilà, quand leur père croit s’en servir, il surprend à son insu une conversation entre Jimmy Carter et Leonid Brejnev, présidents des États-Unis et de l’URSS. Comme il s’énerve et interrompt l’échange, des agents des services secrets du KGB et de la CIA se présentent conjointement à la porte du pavillon de sa petite famille.

Pour souriante qu’elle soit, l’anecdote raconte un monde, celui de la guerre froide, hanté par l’idée d’une possible catastrophe planétaire qui entraînerait la fin de l’humanité. En 1989, alors que le bloc de l’Est est sur le point de s'effondrer, l’essayiste Annie Le Brun en montre les conséquences dans une conférence donnée au Botanique à Bruxelles, publiée en 1991 sous le titre de Perspective dépravée, catastrophe réelle et catastrophe imaginaire.

De l'imaginaire de la fin du monde à sa possible réalité

La possibilité d’un conflit nucléaire a, en effet, mis fin à tous les fantasmes d’apocalypse véhiculés par les mythologies, les religions ou les arts, au profit d’une terrible certitude : le prix à payer pour éviter une troisième guerre mondiale est la perspective du coût irréparable pour l'humanité entière que celle-ci entraînerait dès son déclenchement.

Les 6 et 9 août 1945, les États-Unis larguent deux bombes nucléaires A à fission sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki. L’objectif officiel est alors de contraindre leur ennemi à capituler sans conditions et d’économiser des vies humaines en écourtant un conflit dont l’issue est désormais inéluctable. Mais celle qui s’affirme comme l’une des trois superpuissances à l’issue de la Seconde Guerre mondiale – avec l’URSS et l’Empire britannique, désormais en déclin – entend aussi montrer sa supériorité militaire sans partage, rendant de fait inenvisageable toute agression de son territoire.

Cette suprématie est cependant de courte durée, car dès 1949, à la grande surprise de son rival, l’URSS se dote à son tour de l’arme nucléaire, bientôt suivi du Royaume-Uni en 1952 et de la France en 1960. En 1952 et 1953, États-Unis et URSS se dotent d’une nouvelle arme à fusion nucléaire, la bombe H, dont les premiers spécimens sont 500 fois plus destructeurs que les bombes utilisées en 1945. Ce qu’on nomme la guerre froide – autrement dit un conflit latent, non déclaré – repose à présent sur un « équilibre de la terreur » : le premier qui tentera de détruire l’autre est assuré d’être détruit à son tour avant d’être parvenu à ses fins.

La guerre par accident, erreur de calcul et surprise

Paradoxalement donc, la perspective réelle d’une fin du monde devient le garant d’une paix mondiale. Si les superpuissances s’affrontent parfois par avec une grande violence, les conflits demeurent régionaux et surtout n’opposent jamais directement leurs armées respectives. Durant la guerre du Vietnam (1955-1975) et celle d’Afghanistan (1979-1989), un seul des deux protagonistes est officiellement présent sur le terrain, l’autre se contentant d’un soutien logistique, stratégique et politique à l’adversaire.

Reste l’hypothèse étudiée en 1961 par le département d’État étasunien sous la formule « War by Accident, Miscalculation and Surprise » (« guerre par accident, erreur de calcul et surprise »). Une réaction en chaîne sur le modèle de ce qu’il s’est produit le 28 juin 1914 après l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, qui a plongé en un mois une bonne partie de l’Europe et du monde dans la guerre, semble désormais impossible. En revanche, l’extrême rapidité et dangerosité avec laquelle l’un des deux protagonistes peut déclencher une guerre oblige à considérer, par exemple, l'hypothèse d'une réponse réflexe dévastatrice enclenchée à mauvais escient.

Cette angoisse devient l’un des topos de la littérature et du cinéma d’espionnage et d’anticipation, à commencer par le roman de Peter George publié en 1958, 120 minutes pour sauver le monde (Two Hours to Doom, republié ensuite sous le titre de Red Alert). On y voit un général de l’United States Air Force atteint de démence lancer de sa propre initiative une attaque nucléaire sur l’URSS, laquelle devient incontrôlable par le pouvoir étasunien lui-même lorsqu’il prend la mesure du désastre en cours.

Photo non datée de la centrale téléphonique du Kingsway Tunnel. Les Kingsway Tunnels ont été construits en 1940 comme abris antiaériens et ont depuis été utilisés comme "salle de guerre de réserve", bibliothèque d'archives publiques et centrale téléphonique pour la hotline reliant les présidents des États-Unis et de l'URSS durant la guerre froide. AP - British Telecom

Avec la crise de Cuba, l'urgence absolue d'une communication directe

En octobre 1962 enfin, États-Unis et URSS s’affrontent diplomatiquement pendant deux semaines autour des missiles nucléaires soviétiques pointés vers le continent américain depuis la toute proche île de Cuba. Le retrait est finalement accepté en échange d’une promesse faite par les États-Unis de ne plus envahir Cuba et par le retrait de certains missiles étasuniens en Italie et en Turquie. On est toutefois passé très près d’un conflit nucléaire. Durant toute la crise, deux réseaux de communication, l’un officiel entre le frère du président étasunien John F. Kennedy et l’ambassadeur soviétique, l’autre secret par l’intermédiaire d’un agent soviétique, ont permis d’éviter le pire.

Cet épisode – le plus grave de toute la guerre froide – ravive la nécessité et l’urgence d’installer une ligne de communication permanente et directe entre Moscou et Washington. Les messages, en effet, ont pu mettre une demi-journée avant d’atteindre leur destinataire final. La question posée est bien celle formulée deux ans plus tôt par le journaliste Jess Gorkin dans un article du magazine Parade : « Must a world be lost for want of a telephone call? » (« Un monde peut-il être perdu faute d'un coup de téléphone ? »)

Le 20 juin 1963, un « protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant l'établissement d'une liaison de communication directe » est signé à Genève. Le 30 août 1963, l’accord devient réalité, avec l’établissement d’une ligne télégraphique duplex, autrement dit permettant l’envoi de messages dans les deux sens. Cette ligne traverse l’Europe du Nord, puis l’Atlantique, depuis la Grande-Bretagne et est doublée d’une liaison radio passant par Tanger. Chacun émet dans sa propre langue, la traduction revenant au destinataire.

Le « téléphone rouge », un raccourci médiatique

La communication, qui va évoluer au fil du temps par l’utilisation de liaisons satellites et de courriels, ne passe pas par l’oral, considéré comme une nouvelle source potentielle de malentendus, et n'a donc jamais fait l'usage d'un « téléphone rouge ». Il semble que cette formule soit une création d'Ian Fleming, dans Moonraker (éphémèrement traduit par Entourloupe dans l’azimut, avant de conserver son titre original) en 1955, l’un de ses romans mettant en scène l’agent 007, James Bond. Dans le film de Stanley Kubrick, Docteur Folamour, adapté du roman de Peter George précédemment cité, on peut voir un appel de Moscou à Washington sur un téléphone sombre – le film est en noir et blanc – probablement rouge, lui aussi.

Très vite, l’image d’un « téléphone rouge » – qui évoque plus celle d’un pompier que d’un gendarme du monde – est reprise par les médias comme un raccourci lexical ; son véritable nom est « Lien de communication direct Washington-Moscou », souvent abrégé en anglais de manière plus informelle en hotline. Et c’est avec un téléphone rouge à l’oreille que le président étasunien Jimmy Carter se fait photographier dans le bureau ovale, le 20 janvier 1981, alors qu’il négocie la libération des otages en Iran.

On ne sait pas officiellement combien de fois le dit « téléphone rouge » a été utilisé. L’ironie de l’Histoire est qu’il a politiquement été précédé par un véritable téléphone rouge, frappé, lui, d’une croix gammée, utilisé par Adolf Hitler pour perpétrer ses crimes durant toute la Seconde Guerre mondiale. Retrouvé dans son bunker après la chute de Berlin, il a été vendu aux enchères en 2017 pour la coquette somme de 243 000 dollars. L’acheteur est resté anonyme.

D’autres lignes de communication directe sur le modèle de celles établies entre Moscou et Washington ont été, depuis, créées pour des raisons semblables, avec la prolifération des armes nucléaires, notamment entre l’Inde et le Pakistan, les deux Corées ou encore Washington et Pékin. Les États-Unis et la Russie communiquent aujourd’hui par fibre optique, de manière instantanée.

