Les travailleurs sans-papiers dans le monde

ÉCONOMIE

Ils travaillent et souvent dans des boulots ingrats, mais essentiels, paient des impôts, contribuent au bon fonctionnement de la société dans laquelle ils ont choisi de vivre, mais n’ont que peu de droits. Elles et eux, ce sont les travailleurs sans-papiers. RFI vous propose une série de portraits à la rencontre de ces oubliés du monde du travail.

Publicité Lire la suite

Les travailleurs migrants en Calabre dans le sud-ouest de l'Italie

La Calabre, en Italie, l’une des portes d’entréeen Europe au bout d'une des routes migratoires de la Méditerranée. Certains migrants ne poursuivent pas plus loin et viennent garnir les rangs des ouvriers agricoles du sud de la botte. Parfois sans-papiers ou avec des documents temporaires, ces candidats au « rêve européen » sont plus susceptibles d’être exploités.

03:35 AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE : Les travailleurs migrants en Calabre dans le sud-ouest de l'Italie, un reportage de Pauline Gleize

Aboubacar Dembélé, le gréviste de Chronopost

Rencontre avec Aboubacar Dembélé. Ce Malien est, depuis 21 mois, le porte-parole des grévistes sans-papiers d’Alfortville.Ils sont une centaine, regroupés autour d’un centre de tri Chronopost où le mouvement a démarré en décembre 2021.

03:55 AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE : Aboubacar Dembélé, le gréviste de Chronopost, un reportage de Nathanaël Vitrant

Faux papiers en Guinée

En Guinée, il n’est pas rare que des candidats à une offre d’emploi glissent dans leur dossier des faux papiers. Diplômes, cartes d’identité ou encore permis, qu’elles soient émises par des institutions officielles ou fabriquées par des faussaires, ces pièces sont très diverses et posent parfois problème dans le monde du travail.

03:31 AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE : Faux papiers en Guinée, un reportage de Matthias Raynal

La quête d'un titre de séjour d'Ana, architecte mexicaine

Petit aperçu du casse-tête que peut représenter la quête d'un titre de séjour permettant de travailler, y compris pour des emplois qualifiés. Témoignage d’une jeune mexicaine installée à Paris.

03:43 AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE : La quête d'un titre de séjour d'Ana, architecte mexicaine, un reportage de Pauline Gleize

En Chine, migrants de pères en fils et de mères en filles, un reportage de Stéphane Lagarde et de Louise May

Travailler sans papiers, une situation qui n’existe pas en Chine, où tous les travailleurs migrants ont des papiers et même un permis de résidence. Des papiers qui ne donnent pas accès aux mêmes droits, notamment en termes d’assurances médicales. Reportage dans un village pour travailleurs migrants en périphérie de Pékin.

03:43 AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE : En Chine, migrants de pères en fils et de mères en filles, un reportage de Stéphane Lagarde et de Louise May

À écouter aussiLivreurs sans-papiers, chauffeurs mal-payés, quand le modèle Uber vacille

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne