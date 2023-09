JO de Mexico 1968: entre reconnaissance mondiale et appel à la démocratie

Paris 2024, enjeux olympiques

Les XIXe Jeux olympiques organisés au Mexique en 1968, du 12 au 27 octobre, ont été les premiers à être accueillis par un pays « en développement ». Un long combat avait précédé leur octroi au Mexique, où plus de 5 500 athlètes de 112 pays participèrent à l'ouverture. Au-delà de l’enthousiasme olympique, il régnait dans le pays une atmosphère de répression et de révolte. Dix jours avant l’inauguration, le 12 octobre, le gouvernement mexicain avait eu recours à l’armée pour réprimer brutalement des manifestations étudiantes.

Publicité Lire la suite

Par Mauricio Latorre, journaliste à la rédaction Amérique latine de RFI.

Cinq ans plus tôt, en octobre 1963, les médias du monde annonçaient que la capitale mexicaine avait été choisie parmi quatre villes prétendantes (Detroit aux États-Unis, Lyon en France et Buenos Aires en Argentine) pour accueillir l’événement sportif le plus important du monde. « C’est une reconnaissance mondiale du peuple mexicain », avait alors déclaré le président de l'époque, Adolfo Lopez Mateos.

L’altitude de Mexico (2 250 mètres) avait été un obstacle pendant deux décennies en raison de possibles effets négatifs sur les athlètes.

Avant l'inauguration de ces Jeux d'été, le Mexique avait reçu de nombreuses critiques de divers pays, car les travaux d'infrastructures nécessaires avaient été considérablement retardés. Malgré tout, le 12 octobre 1968, l'ouverture des JO marqua un succès pour le gouvernement.

Âgé de 20 ans en 1968 et aujourd'hui docteur en sociologie, Arturo Anguiano rappelle que « le gouvernement avait investi beaucoup de ressources pendant trois ans, préparant toutes les conditions pour ces JO. Il a voulu présenter une initiative un peu originale. D’une part, en considérant qu’il s’agissait des Jeux olympiques de la paix, et, d’autre part, en ajoutant une touche mexicaine, qui était de créer, en même temps que l’exploit olympique, un mouvement culturel appelé "L’Olympiade culturelle" ». Et d’ajouter : « À l’époque, le Mexique était ce que Mario Vargas Llosa appellera plus tard une dictature parfaite, et ce que des écrivains comme le Mexicain José Revueltas, qui participera plus tard au mouvement et sera emprisonné, considéraient comme une "dictature déguisée". »

Le pays connaissait alors ce que l’on a appelé au Mexique le « miracle mexicain », avec des taux de croissance économique supérieurs à 6% par an, une faible inflation et une stabilité de sa monnaie, le peso. Sous le contrôle total du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), les protestations sociales étaient invariablement réduites au silence ou réprimées.

« Le mouvement étudiant de 1968 allait créer un schisme politique dans le pays. Ce n’était pas un mouvement né du désespoir. Le Mexique avait des taux de croissance très élevés cette année-là. C’était l’âge d’or de l’économie mexicaine. L’université était un processus de promotion sociale. C’est un secteur extrêmement sensible pour le reste de la société lorsque les étudiants se rebellent. Cela reflétait le désir de démocratie des gens, ils voulaient que leur point de vue soit pris en compte », dit un autre participant du mouvement étudiant, Sergio Rodriguez, étudiant à l’école préparatoire, une sorte de lycée, lié à l’Unam (Université nationale autonome du Mexique).

Trois mois avant le début des Jeux olympiques, en juillet, une confrontation entre des étudiants de deux lycées est réprimée par les « granaderos », des unités de police anti-émeutes créées trente ans plus tôt. Les étudiants des principaux établissements d’enseignement, l’Unam et l’Institut national polytechnique (IPN), s’organisent et sortent manifester le 30 juillet. Les soldats de l’armée prennent d’assaut une école de l’Unam située au cœur de Mexico et utilisent un bazooka pour enfoncer la porte de l’établissement.

Un parachutiste mexicain frappe un étudiant avec la crosse de son fusil. Mexico, le 29 juillet 1968. © AP Photo

C’est à ce moment-là que le mouvement étudiant se généralise à toutes les écoles. La marche du 30 juillet, à la tête de laquelle se trouve le recteur de l’Unam, Javier Barrios Sierra, sera le signal de la mobilisation dans tous les établissements de l’Unam.

1968, une année de crises au niveau mondial

Le mouvement étudiant mexicain semble faire écho à ceux d'autres pays comme la France, l’Allemagne, le Japon, le Brésil, les États-Unis ou l’Italie. C’est aussi l’année de l’offensive du Têt menée par les troupes nord-vietnamiennes contre les forces américaines au Vietnam ; l’année des assassinats de Martin Luther King et de Robert Kennedy aux États-Unis, où le mouvement des Black Panthers pour la défense des droits civiques de la population afro-descendante gagne du terrain ; c'est aussi l’année de l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie, sous le commandement de Moscou. Le mouvement étudiant se développe sur la base des comités de lutte et du Conseil national de grève, le CNH.

Un mois avant le début des protestations, la correspondante du journal français Le Monde, Claude Kiejman, est arrivée au Mexique et a pu constater comment le gouvernement réprimait les étudiants. « Je suis arrivée en juin et, petit à petit, ce mouvement étudiant s’est renforcé avec la répression qui a commencé assez vite et qui est devenue très forte. Je me souviens de certaines manifestations où il y avait des gens de tous les milieux sociaux, surtout la classe moyenne et des étudiants », témoigne-t-elle.

Le 1er août, le recteur de l’Unam, Javier Barrios Sierra, a pris la tête d’une manifestation ressemblant plus de 80 000 étudiants pour défendre l’autonomie des universités et dénoncer la répression du gouvernement. « Dans cette manifestation, il ne s’agira pas seulement de la défense de l’autonomie. Notre bannière dans cette expression publique sera aussi la revendication de la liberté des étudiants emprisonnés. Sans vouloir exagérer, nous pouvons dire que ce n’est ne pas seulement le sort de l’université et de l’École polytechnique qui est en jeu en ce jour, mais aussi les causes les plus importantes, les plus chères au peuple mexicain », dit-il.

Le recteur de l’Université nationale autonome du Mexique (Unam), Javier Barrios Sierra (au centre), avec d'autres responsables de l’université ainsi que des étudiants, commencent, le jeudi 1er août 1968 à Mexico, une marche de cinq kilomètres pour protester contre la violation de l’autonomie de l’université mexicaine par les forces armées. Une marche sans incidents. © AP Photo

Le 1er septembre, un mois avant les Jeux olympiques, le président Gustavo Diaz Ordaz, lors de son rapport annuel sur l’état du pays, a déclaré : « Nous avons été tolérants, nous avons même critiqué les excès. Mais tout a une limite et nous ne pouvons plus permettre que l’ordre juridique continue d’être irrémédiablement brisé aux yeux de tous. C’est ce qui s’est passé. »

« Pour le gouvernement mexicain, il était impensable le laisser ces manifestations étudiantes se développer », note Thierry Terret, historien français du sport, spécialiste des Jeux olympiques. « La guerre froide continue à modeler les Jeux et, pour la première fois, l’Allemagne est représentée par deux délégations, mais c’est surtout la question raciale que la politique impose alors à tous », précise-t-il.

Thierry Terret, rappelle, sur RFI, le contexte politique tendu, interne et externe, qui entourait le début de ces Jeux olympiques de Mexico :

02:30 Thierry Terret, historien du sport et de l'olympisme. © RFI

Le 2 septembre, lors d’une conférence de presse, le Conseil national de grève (CNH) répondit ainsi au président : « Tous les paragraphes dans lesquels le Président, explicitement et implicitement, fait allusion au fait que les objectifs du mouvement étudiant sont de saboter l’Olympiade, le CNH veut lui faire comprendre que la position consistant à essayer de soutenir qu’il n’y a pas de problèmes et que ce qui existe sont des conspirations, est très ancienne et dépassée. Le mouvement, d’abord étudiant et maintenant populaire, qui a débuté le 23 juillet de cette année, a des objectifs et des causes très concrètes qui n’ont rien à voir avec les Jeux olympiques. » Pour le gouvernement, un tel défi était inacceptable.

Des soldats s’abritent derrière un camion militaire lors d’affrontements avec le groupe paramilitaire «Batallon Olimpia» pendant le massacre des étudiants, le 2 octobre 1968 à Tlatelolco (Mexico), dix jours avant l’ouverture des Jeux olympiques. © AP Photo

« Tout le monde pensait à la mi-septembre qu’il pourrait y avoir une forte répression, parce qu’ils [le gouvernement, NDLR] ne voulaient pas qu’il y ait une quelconque manifestation le 12 octobre, date de l’ouverture des Jeux olympiques. Mais nous n’avons jamais pensé qu’il y aurait une telle répression », souligne Arturo Anguiano.

« Comme une atmosphère de guerre »

À la mi-septembre, l’armée a occupé l’université où elle est restée jusqu’au 27 du même mois. Le mercredi 2 octobre, la manifestation à laquelle participaient quelque 8 000 personnes à Tlatelolco a été sauvagement réprimée par l’armée. Claude Kiejman, correspondante du journal Le Monde, témoigne : « Je me souviens surtout de la violence. Je crois avoir écrit, dans mon article, que c’était un massacre et qu’il y avait comme une atmosphère de guerre. Sur cette place, la Plaza de las Tres Culturas (la place des Trois Cultures), il y avait des hommes, des femmes, des enfants. Et c’était comme un piège. Quand un membre du CNH a commencé à parler, nous avons vu un hélicoptère dans le ciel, des chars et aussi des hommes avec des gants blancs qui faisaient des signaux. »

La répression a fait 29 morts, selon la presse mexicaine. L’ambassade des États-Unis et son agence d’espionnage, la CIA, parleront de plus de 100 morts.

Le mouvement étudiant suscite des manifestations de soutien dans le monde entier. Lors d’une conférence de presse, le 3 octobre 1968, les membres du CNH qui ont échappé à l’arrestation donneront quelques exemples. « Les pétitions adressées au gouvernement mexicain pour l’amnistie des prisonniers politiques proviennent pratiquement du monde entier, des organisations étudiantes aux intellectuels aussi connus que Bertrand Russell, John Dee Bernal, Jean-Paul Sartre, Mario Vargas Llosa et tout le groupe latino de Paris. »

Le 12 octobre1968, les XIXe Jeux olympiques s’ouvrent au milieu d’un fort dispositif de sécurité. Quatre jours plus tard, lors de la finale du 200 mètres, les Américains Tommie Smith et John Carlos prennent respectivement la première et la troisième place. Au moment de la cérémonie de remise des prix, alors que retentit l’hymne de leur pays, les deux athlètes lèvent leurs poings droit et gauche, respectivement, gantés de noir, symbole de la lutte des Black Panthers contre la ségrégation raciale et pour les droits civiques aux États-Unis. C’est l’image que l’histoire retiendra des JO de Mexico.

Le 16 octobre 1968, les athlètes américains Tommie Smith (au centre) et John Carlos (à droite) tendent leur poing ganté vers le ciel pendant l’hymne national américain en signe de protestation contre les discriminations raciales aux États-Unis. Smith avait reçu l’or et Carlos le bronze pour la course de 200 m aux JO de Mexico. Le médaillé d’argent, l’Australien Peter Norman, est à gauche. À leur retour aux États-Unis, Smith et Carlos ont été dépossédés de leurs médailles et bannis par le Comité olympique de l’équipe américaine. Ils ont aussi perdu leur travail. C’est l’image que le monde a retenu des Jeux olympiques de Mexico. © AP Photo

À leur retour aux États-Unis, les deux athlètes ont été dépouillés de leurs médailles et ont perdu leur emploi. Des années plus tard, en 2012, lorsqu'on lui a demandé si son geste avait été un acte militant, Tommie Smith a répondu : « C’était un acte militant, il fallait faire quelque chose. Cela a été fait pour une raison, la justice sociale ignorée par les hommes, ceux qui ne croyaient pas aux droits de l’homme, ou qui ne croyaient pas à la nécessité de réfléchir au traitement de ces droits de l’homme. Et je pense que la tribune de la victoire est très importante, parce que c’était, on pourrait dire, le summum de ce que je devais faire et de ce que les gens devaient voir avant de pouvoir croire que nous l’avions vraiment compris. »

« Le principal symbole du Comité olympique était une colombe de la paix, empruntée à Pablo Picasso. Ce que les étudiants ont fait après la répression, et surtout après le 2 octobre, c’est qu’ils n’ont pas laissé une seule colombe de la paix qui n’avait pas de peinture rouge sur sa poitrine, symbolisant du sang des gens qui avaient été massacrés », se rappelle Arturo Anguiano.

À lire aussi :

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne