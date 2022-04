Coupe d'Angleterre: Liverpool domine City et jouera la finale

La joie de l'attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané, auteur du 3e but et d'un doublé, lors de la victoire des Reds, 3-2 face à Manchester City, en demi-finale de la Coupe d'Angleterre, le 16 avril 2022 au Stade de Wembley à Londres

Londres (AFP) – Impérial en première période, Liverpool a résisté à la tentative de come-back de Manchester City, samedi en demi-finale de la Coupe d'Angleterre, et s'est qualifié (3-2) pour la finale, le 14 mai.

Les deux confrontations entre les deux équipes en championnat s'étaient soldées par des nuls 2-2, où les équipes visiteuses avaient réussi par deux fois à revenir au score et on s'attendait à nouveau à un duel tendu.

Si les toutes dernières minutes ont bien fait monter le pouls de Wembley, la majeure partie du match a été à l'avantage des rouges, aussi bien sur la pelouse que dans les tribunes.

Les 45 premières minutes de City ont même été assez incompréhensibles, tant les Sky Blues ont balbutié leur football et semblé parfois presque perdus sur le terrain.

Liverpool, lui, avait pris le match par le bon bout, pressant très haut son adversaire et se montrant incroyablement réaliste.

Steffen offre le deuxième but

Dès la 9e minute, Ibrahima Konaté, qui avait déjà ouvert le score de la tête et sur corner à l'aller comme au retour contre Benfica, en quart de finale de la Ligue des Champions, a récidivé pour placer les Reds au contrôle du match (1-0).

Certains choix de Pep Guardiola, même s'ils ne s'éloignaient pas de sa philosophie générale, ont eu de lourdes conséquences.

Fernandinho, titularisé au milieu du terrain alors qu'il joue très rarement cette saison et qu'il a annoncé récemment son intention de quitter City cet été, a été totalement hors du coup dans l'entre-jeu.

Et Zack Steffen, préféré à Ederson, en vertu d'une rotation immuable dans les cages, a une grosse responsabilité sur le deuxième but.

Sur une passe en retrait, avec le soleil dans les yeux, il a semblé ne pas bien voir à quelle vitesse Sadio Mané arrivait sur lui et le Sénégalais a parfaitement taclé pour contrer sa tentative de passe et pousser le ballon au fond (2-0, 17e).

L'attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané marque le 2e but face au gardien américain de Manchester City Zach Steffen, lors de la victoire des Reds (3-2) en demi-finale de la Coupe d'Angleterre, le 16 avril 2022 au Stade de Wembley à Londres Adrian DENNIS AFP

Mané s'est même offert un doublé à la conclusion d'une action collective magnifique, profitant d'un décalage parfait par Thiago Silva pour reprendre de volée au premier poteau et tromper encore Steffen au placement discutable (3-0, 45e).

Alisson fait le travail

En dépit de cette prestation calamiteuse, Guardiola n'a rien changé à la pause et ses joueurs ont semblé lui donner raison, Jack Grealish réduisant le score après un bon service de Gabriel Jesus, qui avait enfin trouvé une faille dans l'arrière-garde rouge (3-1, 47e).

Le milieu de terrain Jack Grealish, marque le 1er but de Manchester City face à Liverpool, lors de la demi-finale de la Coupe d'Angleterre, le 16 avril 2022 au Stade de Wembley à Londres Glyn KIRK AFP

Le second acte a été bien plus équilibré, mais on ne peut pas dire que Liverpool ait souvent été en danger dans ce match.

L'entrée de Riyad Mahrez à sept minutes de la fin du temps réglementaire a semblé redonner du tonus à l'attaque des Citizens, mais elle a été bien tardive.

Sur une de ses infiltrations, sa frappe en angle fermée a été repoussée par Alisson, mais elle est revenue dans les pieds de Bernardo Silva qui a réduit le score pour trois dernières minutes soudain plus passionnantes que les 91 qui avaient précédées.

Le milieu de terrain portugais de Manchester City Bernardo Silva marque le 2e but face à Liverpool, vainqueur finalement 3-2 en demi-finale de la Coupe d'Angleterre, le 16 avril 2022 au Stade de Wembley à Londres Glyn KIRK AFP

Alisson a encore fait le boulot sur une frappe de Raheem Sterling à la 90+3e minute, mais c'est finalement avec une belle maîtrise que les Reds reviendront à Wembley mi-mai pour essayer de conquérir un deuxième trophée cette saison après la Coupe de la Ligue.

Ils affronteront Chelsea ou Crystal Palace qui en découdront dimanche.

