Coupe d'Europe de rugby: Dupont blessé et deux cas de Covid-19 à Toulouse

Toulouse (AFP) – Le demi de mêlée de Toulouse Antoine Dupont, blessé, est forfait pour le match de la 3e journée de Coupe d'Europe de rugby chez les Anglais des Wasps, que manqueront également deux joueurs touchés par le Covid-19, a fait savoir jeudi le club haut-garonnais.

Publicité Lire la suite

"Il est blessé", a laconiquement lâché à propos de Dupont son entraîneur Ugo Mola en conférence de presse, sans vouloir préciser la nature de sa blessure, évoquant seulement "des petits soucis qui ne sont pas forcément très graves".

Le dernier match de Dupont (25 ans, 35 sélections) remonte au 11 décembre à Cardiff, en ouverture de la Coupe d'Europe et au lendemain de sa désignation comme meilleur joueur mondial de l'année 2021.

Il aurait dû jouer contre les Wasps (19 décembre) et le Stade français (26 décembre), a souligné Mola, avant d'être annoncé "fatigué" pour le déplacement à Clermont (1er janvier).

Pour la première fois depuis la résurgence de la pandémie de Covid-19 et la propagation à grande échelle du variant Omicron, le Stade toulousain a par ailleurs indiqué avoir décelé lundi deux cas de Covid-19 dans ses rangs.

En plus d'un nombre de tests accrus, les entraînements de la semaine ont été aménagés en conséquence, avec des joueurs masqués et des mêlées supprimées afin de limiter les risques de propagation au reste du groupe.

"On a pris plein de démarches internes pour respecter à la fois ce qui nous est imposé par les instances et le règlement, mais aussi par notre logique interne qui j'espère continuera de nous exonérer de pas mal de cas", a commenté Mola.

"On est assez lucide sur la situation et on sait qu'à un moment ou à un autre, ça va nous tomber sur le coin du nez", a-t-il ajouté.

Les tests réalisés jeudi matin à 48 heures de la rencontre contre les Wasps n'ont pas révélé de nouveaux cas positifs, a fait savoir le club.

Le talonneur international Julien Marchand, le pilier néo-zélandais Charlie Faumuina et le deuxième ligne australien Rory Arnold ont été annoncés forfait.

© 2022 AFP