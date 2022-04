Coupe d'Europe: Encore supérieure à l'UBB, La Rochelle en très bonne voie pour les quarts

Bordeaux (AFP) – La Rochelle a fait respecter sur la scène continentale son hégémonie nationale sur Bordeaux-Bègles en s'imposant logiquement samedi en Gironde (31-13-) à l'occasion du 8e de finale aller de Coupe d'Europe.

Le dernier finaliste de l'épreuve, au complet, a une nouvelle fois fait forte impression face à son voisin bordelais, complexé au possible face à ces Maritimes qu'il n'arrive pas à prendre, pour la cinquième fois de suite.

Avec 18 points d'avance avant le match retour à Deflandre, on voit mal les hommes de Ronan O'Gara, assis en tribune samedi, ne pas valider leur billet pour les quarts.

Si l'opposition il y a une semaine en Top 14 s'était joué sur des petits détails et une pénalité après la sirène (15-16), le scénario du jour a mis en évidence une grosse supériorité rochelaise matérialisée par trois essais.

Comme un symbole, les deux premiers ont été inscrits comme en Top 14 par Raymond Rhule (22) et Jonathan Danty (54) sur deux actions placées avec balayage du terrain à chaque fois, le dernier après une faute d'antijeu de Clément Maynadier valant carton jaune pour le talonneur et essai de pénalité (64).

La coupe était alors pleine pour les joueurs de Christophe Urios (8-28) dont les individualités et joueurs d'expérience ont flanché devant la puissance visiteuse et souffert de la différence avec leurs vis-à-vis, Brice Dulin, Jonathan Danty et Grégory Alldritt en tête.

Si le replacé en 3e ligne Cameron Woki, alliant malice et acrobatie, avait insufflé un vent de reconquête à la reprise en inscrivant enfin un essai sur pénaltouche (48), Chaban avait surtout vu jusque-là une équipe en manque cruel de réalisme dans la zone de marque.

Et elle a eu des opportunités. Après avoir franchi, Mamad Diaby a commis un en-avant alors qu'une supériorité numérique s'offrait devant lui (16).

Après un pilonnage à la demi-heure mettant les Rochelais par trois fois à la faute, l'UBB a voulu insister en mêlée - domaine où elle dominait d'ailleurs - au lieu de prendre des points qui aurait réduit l'écart à la pause (3-13) et ses chances dans cette opposition.

En fin de match, c'est par un rugby décousu que les Girondins ont atténué un peu l'ampleur du score grâce à un essai de Federico Mori servi d'une chistera par Woki (61) alors que les Rochelais s'étaient déjà mis en mode gestion en vue du match retour dans une semaine.

