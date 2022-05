Coupe d'Europe: Handré Pollard veut quitter Montpellier "sur une bonne note"

La Rochelle (AFP) – L'ouvreur champion du monde Handré Pollard va quitter Montpellier cet été. Mais, avant de rejoindre le club anglais de Leicester, le Sud-Africain veut "finir sur une bonne note", comme il l'a confié à l'AFP avant d'affronter La Rochelle samedi en quart de finale de la Coupe d'Europe.

Q: Entre Top 14 et Coupe d'Europe, ce n'est pas trop compliqué de jouer sur deux tableaux?

R: "C'est dur. Pour nous, en tant qu'équipe et pour le club, c'est la première fois. L'an dernier, nous avons certes joué le Challenge européen mais nous n'étions pas aux premières loges en Top 14. Cette année, nous sommes en lice dans les deux compétitions et c'est assez chouette. Je m'éclate, ça rend tout ça très intense. C'est là qu'on comprend que les grandes équipes, comme Toulouse, qui y parviennent, le font grâce à la profondeur de leur banc. Malgré tous nos blessés, nous sommes toujours en course donc tout peut arriver."

Q: Comment avez-vous préparé ce quart de finale?

R: "Différemment! Les Français adorent le Top 14, ils préfèreraient remporter un Brennus qu'un Mondial, je crois! Mais jouer une Coupe d'Europe est vraiment excitant pour le club: vous verriez les gars, c'est une nouvelle expérience pour tout le monde. Nous avons l'occasion de marquer l'histoire du club et de le mettre en avant. Le MHR a toujours été une équipe très compétitive en France mais malheureusement pas en Europe. Nous sommes à 80 minutes d'accéder à une demi-finale de Coupe d'Europe et c'est énorme."

Q: Comment analysez-vous le jeu de la Rochelle?

R: "On s'attend à un match très physique et avec Ronan (O'Gara, NDLR) à la tête de l'équipe, on sait que leur jeu au pied sera particulièrement performant. Ils vont être énormes, avec (Levani) Botia et (Jonathan) Danty qui sont probablement deux des joueurs les plus costauds du monde. Ça augure d'un beau combat. Et comme pour n'importe quel match à enjeu, on va voir quelle équipe joue le plus intelligemment, à la manière d'une partie d'échecs. Il nous faudra répondre physiquement, si on n'y arrive pas, on n'a aucune chance. On a quelques plans en poche, ça va être intéressant."

Q: Après deux saisons, vous quittez le MHR. Dans quel état d'esprit êtes-vous?

R: "Mon seul objectif, c'est de remporter un trophée avec Montpellier. Mon passage ici a été frustrant, d'abord à cause du Covid, puis en raison de ma blessure au genou (en septembre 2020, NDLR) et d'autres pépins de santé. Je n'ai pas pu suffisamment peser au sein du club et jouer aussi bien que je l'aurais voulu. Ce n'est pas comme si je devais quelque chose au MHR mais je veux partir sur une bonne note. Donc si nous pouvons gagner un trophée, ce sera parfait. C'est l'objectif, ça ne va pas être facile mais nous y croyons."

Q: Qu'attendez-vous de votre transfert à Leicester?

R: "Déjà, au niveau de la météo, ça va changer! Ma femme et moi avons eu une longue discussion sur notre avenir. En France, il y a eu des hauts et des bas et le Covid n'a, malheureusement, pas aidé. Nous n'avons pas pu en profiter autant que nous le voulions. On a parlé et je lui ai dit 'j'ai l'impression que je peux encore apprendre: je suis dans mes meilleures années'. Je voulais rejoindre un club pour continuer à apprendre. Leicester est un club en progrès, ils vont être compétitifs en Angleterre comme en Europe. C'est quelque chose d'excitant."

