Coupe d'Europe: le Racing 92 reprend une demie

La Défense (France) (AFP) – Comme on se retrouve... Le Racing 92 s'est hissé en demi-finale de la Coupe d'Europe pour la quatrième fois de son histoire, dimanche, en surclassant Sale (41-22).

Dans une semaine à Lens, le club francilien affrontera La Rochelle, tombeur de Montpellier (31-19) en quart de finale. Comme la saison dernière, le Top 14 aura donc trois représentants dans le dernier carré européen face à l'ogre irlandais du Leinster.

La saison dernière, Toulousains et Rochelais avaient été rejoints par Bordeaux-Bègles. Un an plus tard, les deux derniers finalistes sont donc à nouveau de la partie et l'UBB remplacée par le Racing 92, triple finaliste de la Champions Cup (2016, 2018, 2020).

Les Maritimes feraient d'ailleurs bien de se méfier: à chaque fois que le Racing a franchi le stade des quarts, il a filé en finale. Mais, avant de songer à la grand messe de Marseille (28 mai), les Ciel et Blanc devront remporter un "derby" face à une autre équipe du Top 14.

Pour en arriver là, les hommes de Laurent Travers ont livré une compétition parfaite, avec deux victoires sur le terrain en poules (45-14 contre Northampton, 25-10 devant les Ospreys) et deux autres (28-0 sur tapis vert) après forfait au retour des mêmes adversaires décimés par des cas de Covid. Avant de dominer le voisin parisien en huitième (22-9 et 33-22).

L'arrière du Racing 92 Max Spring marque un essai contre Sale, le 8 mai 2022 à Nanterre Bertrand GUAY AFP

Courant alternatif

Dimanche, c'est donc les Sharks qui ont coulé devant le Racing 92, invaincus depuis six matches à domicile.

Pourtant, comme souvent cette saison, les locaux ont joué sur courant alternatif, à l'image de Teddy Thomas, auteur d'un cafouillage malheureux (33e) en première période avant de se rattraper d'un sublime essai de funambule, au terme d'une merveille de flirt le long de la ligne (43e).

Inspirés au sortir d'une première période un brin mièvre, les hommes de Laurent Travers ont enfoncé le clou par le fantasque Finn Russell (51e), qui a profité d'un rebond sur son propre coup de pied pour filer et marquer.

Le demi de mêlée Nolann LeGarrec (g) ballon en mains contre Sale, le 8 mai 2022 à Nanterre Bertrand GUAY AFP

Emballé, c'est pesé? C'est mal connaître le Racing. L'euphorie passée, le club des Hauts-de-Seine s'est fait un malin plaisir de jouer avec le feu en laissant Sale revenir par Akker van der Merwe (55e) ou Ben Curry (74e).

Heureusement pour eux, les Racingmen ont tenu bon, gommé leurs imprécisions et finalement imposé leur jeu, grâce notamment à Juan Imhoff (69e) puis Max Spring (80e). Ouf!

La demie de dimanche prochain, délocalisée dans le Nord en raison d'un concert de Sexion d'Assaut, le groupe de hip hop, à la Défense Arena, offrira un nouveau test de caractère au Racing 92.

