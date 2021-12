Coupe Davis 2022: quatre villes pour la phase de groupes, puis une ville neutre

Madrid (AFP) – Nouvelle évolution de la formule de la Coupe Davis en 2022: quatre villes accueilleront la phase de poules, au lieu de trois en 2021, et quarts de finale, demi-finales et finale se dérouleront dans une ville neutre, pas encore désignée, ont annoncé les organisateurs dimanche à Madrid.

Le format se resserrera de 18 à 16 équipes, comme annoncé il y a déjà plusieurs mois. Ces seize équipes seront réparties en quatre groupes, dont les deux premiers accèderont aux quarts de finale.

Interrogé sur le futur lieu de cette phase à élimination directe, et alors que bruisse la rumeur d'Abou Dhabi dans le monde du tennis, "nous avons une option préférentielle que nous sommes en train de négocier, mais il n'y a encore rien de signé", s'est contenté de répondre le PDG de Kosmos Tennis Enric Rojas, promoteur de la nouvelle formule de la Coupe Davis développée depuis 2019.

Les organisateurs espèrent une annonce "dans les prochaines semaines", a ajouté M. Rojas, lors d'une conférence de presse tenue aux côtés du président de la Fédération internationale de tennis (ITF) David Haggerty en amont de la finale 2021.

Quant aux quatre villes destinées à accueillir chacune une poule, "un appel à candidatures sera lancé en janvier" et "une décision finale est attendue mi-mars", a précisé Rojas, en expliquant "rechercher des accords sur trois à cinq ans". Avec un critère incontournable: que dans chaque ville hôte, une des quatre équipes du groupe joue à domicile.

Entre phase de poules et phase à élimination directe, "il y aura deux jours de repos et d'adaptation" pour chaque équipe qualifiée, a indiqué M. Rojas.

La compétition continuera à se jouer en indoor.

En 2019, pour la première édition de la Coupe Davis nouvelle formule, l'ensemble de la compétition s'était déroulée à Madrid sur une semaine. Mais, face à une programmation dantesque et à une maigre affluence -sauf pour l'Espagne-, l'édition 2021 a été étendue à onze jours et sa phase de groupes a été partagée entre trois villes, Turin (Italie), Innsbruck (Autriche) et Madrid.

