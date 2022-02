Coupe Davis: Gaël Monfils rappelé face à l'Equateur en mars

Martin KEEP AFP/Archives

Paris (AFP) – Plus convoqué en Coupe Davis depuis 2019, Gaël Monfils figure dans la liste annoncée vendredi par le capitaine de l'équipe de France Sébastien Grosjean pour affronter l'Equateur en match de barrage, du 4 au 5 mars à Pau.



Outre Monfils, quart de finaliste à l'Open d'Australie, Adrian Mannarino a été appelé en simple, ainsi que les spécialistes du double Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut . A un mois de cette rencontre, Sébastien Grosjean a encore la possibilité d'appeler un cinquième joueur. "C'est dans les plans", a-t-il précisé.

"J'ai vu la totalité des matches en Australie. (Monfils et Mannarino) étaient les deux joueurs qui sortaient du lot à Melbourne", a justifié Grosjean lors d'une visioconférence vendredi. "Il y a maintenant quelques semaines en indoor, dans les mêmes conditions qu'à Pau. On verra l'évolution des joueurs", a-t-il ajouté.

Le capitaine de l'équipe de France Sébastien Grosjean félicite Adrian Mannarino, après sa victoire face au Tchèque Jri Vesely, lors du 2e simple de la Coupe Davis, le 25 novembre 2021 à Innsbruck JOE KLAMAR AFP/Archives

Gaël Monfils, 16e mondial, a été sèchement éliminé jeudi dès son entrée en lice jeudi dans le tournoi de Montpellier par le Suédois Mikael Ymer, 6-1, 6-2 en moins d'une heure. Il avait la semaine dernière atteint les quarts à Melbourne, ne s'inclinant qu'en 5 sets face à l'Italien Matteo Berrettini (6e).

Sa contre-performance à Montpellier n'inquiète pas le capitaine de Coupe Davis. "Il a eu une arrivée un peu plus tardive (ndlr: en raison de l'Open d'Australie). Il a aussi dû faire sa troisième dose de vaccin. Je ne suis pas du tout inquiet, il va récupérer", a expliqué Grosjean.

Gaël Monfils, lors de sa défaite (6-1, 6-2) face au Suédois Mikael Ymer, dès son entrée en lice à l'Open Sud de Montpellier, le 3 février 2022 Pascal GUYOT AFP

Douze pays doivent se qualifier pour les phases finales via un match de barrage, auxquels s'ajoutent quatre pays, directement qualifiés: les finalistes de la dernière édition Russie et Croatie, ainsi que deux invités, la Grande-Bretagne et la Serbie.

Lors de l'édition 2021, la France, avec un groupe rajeuni, avait été éliminée fin novembre dès la phase de poules, n'ayant pu terminer parmi les deux meilleurs deuxièmes des six groupes.

