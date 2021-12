Coupe Davis: Rublev donne l'avantage à la Russie, à Medvedev de conclure

Madrid (AFP) – Andrey Rublev a placé la Russie en position idéale en finale de la Coupe Davis face à la Croatie en empochant le premier point aux dépens de Borna Gojo 6-4, 7-6 (7/5), dimanche à Madrid.

Le N.2 mondial Daniil Medvedev, qui va affronter Marin Cilic, ex-N.3 mondial aujourd'hui 30e, dans le second simple, a désormais l'occasion d'apporter aux siens le point de la victoire.

Pour la Russie, l'enjeu est d'éviter que cette finale de Coupe Davis se joue au double décisif, la Croatie disposant de la meilleure paire mondiale avec Mate Pavic et Nikola Mektic.

Gojo, 279e mondial à 23 ans, restait sur les trois plus belles victoires de sa carrière, obtenues tout au long de cette Coupe Davis, contre les 61e (Popyrin), 27e (Sonego) et 33e (Lajovic) joueurs mondiaux.

Opposé cette fois au N.5 mondial, il n'a pas démérité, mais Rublev a néanmoins globalement dominé la partie. Même si le Croate a tenu bon jusqu'au jeu décisif dans la seconde manche, il ne s'est ainsi procuré aucune balle de break du match.

Russes comme Croates espèrent soulever le Saladier d'argent pour la troisième fois: les premiers ont déjà remporté la compétition par équipe nationale plus que centenaire en 2002 et 2006, les seconds en 2005 et 2018. La Croatie est le dernier pays titré dans la formule historique de la Coupe Davis.

Au total, la Russie joue sa sixième finale de Coupe Davis, sa première depuis 14 ans ; la Croatie sa quatrième.

