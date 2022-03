Coupe de France: Nantes élimine Monaco aux tirs au but et rejoint Nice en finale

La joie des Nantais après le but marqué par le milieu franco-congolais Samul Moutoussamy face à Monaco, en demi-finale de la Coupe de France, le 2 mars 2022 au Stade de La Beaujoire

Nantes (AFP) – Nantes s'est qualifié aux tirs au but (4-2, 2-2 à la fin du temps réglementaire) contre Monaco pour la finale de la Coupe de France, mercredi soir au stade de La Beaujoire, et rencontrera Nice le 8 mai au Stade de France.

Publicité Lire la suite

Monaco a marqué par Guillermo Maripan (12e) et Myron Boadu (76e) et Nantes par le défenseur monégasque Djibril Sidibé contre son camp (21e) et Samuel Moutoussamy (74e). Nantes a remporté trois fois la Coupe de France, dont la dernière en 2000.

© 2022 AFP