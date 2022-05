Coupe de France: Nantes, la résurrection des Canaris

Le capitaine de Nantes Ludovic Blas brandit la Coupe de France remportée face à Nice, le 7 mai 2022 au Stade de France FRANCK FIFE AFP

4 mn

Saint-Denis (AFP) – Un an après avoir frôlé la Ligue 2 dans un climat de défiance entre ultras et direction, Nantes a ajouté une ligne à son palmarès qui commençait à rouiller en remportant la Coupe de France et retrouvera l'Europe la saison prochaine.