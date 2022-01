Coupes d'Europe de rugby: match nul pour les rencontres reportées

Les matches de la 2e journée des coupes d'Europe de rugby, reportées entre la France et le Royaume-Uni se soldent par un match nul PASCAL GUYOT AFP/Archives

Paris (AFP) – Les rencontres de la 2e journée des coupes d'Europe de rugby, reportées en raison des contraintes sanitaires et de déplacement entre la France et le Royaume-Uni, ne seront pas rejouées et se soldent par un match nul, a annoncé mardi l'instance organisatrice.