Coupes d'Europe de rugby: menace d'un boycott anglo-gallois

Les matches de la 2e journée des coupes d'Europe de rugby, reportées entre la France et le Royaume-Uni se soldent par un match nul

Paris (AFP) – Les clubs anglais et gallois font planer la menace d'un boycott des coupes d'Europe de rugby en raison de l'isolement de 48 heures requis par le gouvernement français, a appris mardi l'AFP de sources concordantes, confirmant une information des médias britanniques.

Les clubs anglais et les franchises galloises refusent en effet de se plier à la règle sanitaire actuellement en vigueur en France, qui impose un isolement de 48 heures pour tous les voyageurs venant du Royaume-Uni.

Selon différents médias, dont le Times, les dirigeants anglais et gallois exigeraient une dérogation pour ne pas se plier à cet isolement, avant la 3e journée de Coupe d'Europe et de Challenge européen prévue ce week-end.

Du côté de l'EPCR, l'instance dirigeante des compétitions européennes de rugby, on joue la carte de l'apaisement. "L'EPCR continue de travailler avec la Ligue nationale de rugby (LNR) afin d'améliorer les conditions qui s'appliquent actuellement aux clubs britanniques lorsqu'ils se rendent en France, et aux clubs français qui reviennent du Royaume-Uni", a-t-elle affirmé à l'AFP.

"Si la période d'isolement de 48 heures est maintenue pour les matches de la 3e journée, les clubs seront autorisés à s'entraîner pendant cette période, à condition que les protocoles Covid-19 soient respectés", a ajouté l'EPCR.

Selon une source gouvernementale, la règle de l'isolement de 48 heures imposée aux citoyens britanniques à leur arrivée en France devrait être suspendue, le virus circulant autant en France qu'au Royaume-Uni.

Cette question de la quarantaine est discutée depuis plusieurs jours alors que parallèlement va bientôt entrer en vigueur en France le pass vaccinal qui s'appliquera aux joueurs français et étrangers évoluant en France.

"Notre sujet s'insère dans les décisions plus larges qui concernent les frontières avec le Royaume-Uni. Les décisions seront formalisées et annoncées dans les prochains jours mais on va vers des assouplissements", a d'ailleurs expliqué, de son côté, le ministère des Sports à l'AFP.

La 3e journée de la Coupe d'Europe est prévue du 14 au 16 janvier. Plusieurs matches sont concernés puisque les Anglais de Bath (à La Rochelle) ou de Sale (contre Clermont) et les Gallois des Scarlets (face à Bordeaux-Bègles) doivent se rendre en France.

Tandis que pour le compte du Challenge européen, Newcastle est censé aller à Biarritz vendredi soir.

Il y a un an, les clubs français avaient déjà menacé d'un boycott en raison de la disparité entre le protocole mis en place en Top 14 et celui établi outre-Manche.

Cette saison, la 2e journée des compétitions continentales avait déjà été tronquée de plusieurs matches: Paris avait en effet rétabli l'obligation de "motifs impérieux" pour les voyageurs en provenance et à destination du Royaume-Uni, face à "la diffusion extrêmement rapide du variant Omicron".

