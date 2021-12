Covid-19: annulation de Tottenham-Rennes en C4, faute de reprogrammation possible

L'entraîneur italien de Tottenham, Antonio Conte, lors du match de la 11e journée de Premier League, le 7 novembre 2021 au Goodison Park à Liverpool Oli SCARFF AFP/Archives

2 mn

Lausanne (AFP) – La rencontre de Ligue Europa Conférence entre Tottenham et Rennes, prévue jeudi à Londres et reportée en raison de cas de Covid-19 au sein de l'équipe anglaise, n'a pu être reprogrammée et doit donc être annulée, a annoncé samedi l'UEFA.