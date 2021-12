Covid-19: l'Espagne réduit l'affluence dans les enceintes sportives

Madrid (AFP) – Les autorités espagnoles ont décidé mercredi de réduire la jauge des stades à 75% de leur capacité d'accueil, et à 50% pour les salles de sport fermées face à l'explosion du nombre de cas de Covid-19 qui affecte notamment la Liga.

Auparavant, la jauge était de 100% pour les lieux sportifs en extérieur et de 80% en intérieur.

Pour tous les évènements sportifs, "il est désormais établit une affluence en extérieur de 75% pour les enceintes ouvertes et un maximum de 50% pour les évènements dans les enceintes fermées", a annoncé mercredi la ministre de la Santé Carolina Darias lors d'une conférence de presse.

En Espagne, la déferlante de cas du variant Omicron du Covid-19 atteint aussi le championnat de football.

Quatre joueurs du Real Madrid, Thibaut Courtois, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Vinicius Junior, et trois du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti et Gavi, sont positifs au Covid-19, ont annoncé mercredi les deux clubs espagnols.

Parmi les autres pensionnaires de La Liga touchés, la Real Sociedad a annoncé qu'elle comptait dix joueurs contaminés, Cadiz cinq et Majorque quatre.

En France, l'exécutif a annoncé lundi que les grands rassemblements, notamment sportifs seront limités à une jauge de 2.000 personnes en intérieur et 5.000 personnes en extérieur à partir de lundi et pendant trois semaines.

L'Allemagne a limité très fortement l'affluence dans les enceintes sportives. Certains Länder (Etats régionaux) ont même décrété le huis clos total, dont la Bavière, affectant notamment le Bayern Munich.

