[MARBRE NECRO] Mort de Yoko Ono, ex-femme de John Lennon et artiste militante pour la paix

Pour le grand public, Yoko Ono restera à jamais cette femme menue ayant vécu une des histoires d’amour les plus médiatisées du siècle avec John Lennon. Pourtant, la réduire à ce statut de « femme de » apparaît injuste au vu de son engagement politique incessant et de sa production artistique convulsive. « La plus célèbre artiste inconnue du monde » tel qu’aimait à la surnommer le Beatle, s’est éteinte ce …. à l’âge de 84 ans.Par Kévin Denzler

Sa furtive apparition à l’occasion de la Marche des femmes, le 22 janvier dernier à Washington, laissait augurer le pire. Affaiblie et se déplaçant en fauteuil, sa présence lors de cet évènement demeure pourtant évocatrice du type de femme qu’elle était. Militante acharnée, Yoko Ono n’a eu de cesse tout au long de sa vie de s’ériger en porte-parole de la lutte pour les droits des femmes et pour la paix. Les mythiques « bed-in for peace » d’Amsterdam puis Montréal, en 1969, ont incontestablement marqué les esprits et leur époque.

Fraîchement mariés, John Lennon et Yoko Ono reçoivent 8 jours durant des personnalités et des journalistes, tranquillement installés dans leur suite. La raison ? Profiter de leur notoriété pour éveiller les consciences à propos de la guerre du Vietnam. Performance artistique autant qu’évènement médiatique, cette expérience aboutira sur la fameuse chanson Give peace a chance, qui deviendra rapidement un succès mondial et « l’hymne » des militants pacifistes.

Personnage mystérieux, Yoko Ono intrigue autant qu’elle fascine. Stakhanoviste de l’art et représentante d’une culture multiforme et interactive, ses productions artistiques s’étalent sur près de cinq décennies. Touche à tout, elle aura exploré différents univers artistiques : de la chanson à la réalisation en passant par la prose et les arts plastiques.

L’arrivée à New-York

Pourtant pas grand-chose ou presque ne laissait présager une telle destinée. Née le 18 février 1933, Yoko Ono est élevée au sein d’une riche famille aristocratique tokyoïte. Ses parents sont tous deux banquiers et elle grandit dans un environnement paisible. L’arrivée de la Seconde guerre mondiale sur le front est-asiatique entraîne le départ de la famille Ono à la campagne où ils vivent, des mois durant, dans des conditions précaires. Cet épisode la marque profondément et participe à développer son caractère humaniste. C’est donc une Yoko Ono transformée qui émigre avec sa famille à la fin de la guerre, direction New-York.

Très rapidement, elle s’imprègne du caractère éclectique de la ville et se destine à une carrière artistique. Elle s’essaye à la chanson, fréquente le milieu théâtral et commence à s’intéresser de près à la littérature avant-gardiste. L’année 1955 marque un tournant pour elle : elle décide de mettre fin à ses études à la suite de sa rencontre avec le compositeur expérimental japonais Toschi Ichiyanagi, qu’elle épouse après quelques mois seulement. Ils se séparent après sept ans de vie commune, marqués par la série pluridisciplinaire d’expositions et de concerts organisée dans leur loft. Ces happenings lui permettent de rencontrer le tout New-York.

Le début des années 1960 consacre la naissance de l’univers si particulier de Yoko Ono : elle développe un format artistique sous formes de partitions textuelles, les Instruction Pieces, s’essaye à la poésie ou suit encore la tournée de John Cage en tant qu’interprète, où elle fait la rencontre du musicien de jazz Anthony Cox, qui deviendra son mari. Elle s’inscrit également à cette époque dans la mouvance de Fluxus, initié par George Maciunas, dont le but affiché est de « supprimer toutes frontières entre l’art et la vie ». Ce « non-mouvement » produisant de « l’anti-art » oriente Yoko vers des performances artistique interactives et éphémères : sa création Cut Piece, où elle invite le public à la rejoindre sur scène pour découper ses vêtements en est l’illustration.



La rencontre avec John Lennon

En 1966, Yoko Ono s’installe à Londres avec son mari Anthony Cox et leur fille, née trois ans plus tôt. C’est en novembre de cette même année, à l’occasion d’une exposition, qu’elle rencontre pour la première fois John Lennon. Dans un premier temps, c’est une relation purement artistique qui se développe. Celle-ci aboutit sur l’enregistrement de leur premier travail commun : Unfinished Music No.1 : Two Virgins, qui consacre leur idylle naissante. Ils se séparent quelques mois plus tard de leurs conjoints respectifs et s’installent ensemble. Les débuts du couple sont marqués par la fausse couche de Yoko Ono et une arrestation pour possession de cannabis.Ces évènements participent à la légende qui se construit progressivement autour du couple, qui continue par ailleurs à collaborer et forme un groupe : le Plastic Ono Band auquel participeront des artistes comme Eric Clapton, Keith Moon sans oublier George Harrison et Ringo Starr.

Dès lors, le couple ne se quitte plus et Yoko Ono s’immisce peu à peu au sein des Beatles. Sa présence constante dérange et surprend, au point de faire dire à George Harrison qu’elle « dégageait une vibration bizarre ». Elle investit les studios d’enregistrement et influence progressivement le travail de John Lennon, qui lui consacre une série de chansons. La séparation du groupe de Liverpool en 1970 lui est fréquemment imputée et elle devient sujette à controverse auprès de millions de fans. Ses relations, prétendument froides, avec les autres membres du groupe continuent de défrayer la chronique.

Parallèlement, Yoko Ono enregistre ses premiers albums solos et entame une série de concerts au Japon. La création aura été le fil rouge de son existence, comme elle aimait à le rappeler : « L’art est ma vie et ma vie c'est l’art ». Après une brève séparation, le couple se reforme et Yoko donne naissance à leur unique enfant, Sean. Ils se retirent de la vie publique et n’apparaissent plus dans les médias jusqu’à l’année 1980 et la sortie d’un nouvel album commun.



« La veuve noire », une artiste multidisciplinaire

L’assassinat de John Lennon sous ses yeux, à la sortie d’un studio d’enregistrement, la traumatise profondément et la presse l’affuble du surnom de « Veuve noire ». Elle décide de s’occuper de son fils et ralentit ainsi sa production artistique. Elle édite notamment des disques posthumes de Lennon et s’occupe de gérer l’image de son défunt mari.

Son album Double Fantasy en 1982, marque son grand retour et la consacre aux yeux du grand public. Il lui permet d’obtenir un Grammy Award, dans la catégorie « meilleur album de l’année ». Sa production frénétique reprend dès lors et elle se redécouvre en artiste multidisciplinaire. Elle reprend ses activités picturales, s’essaye à de nouveaux happenings, entame l’écriture de plusieurs ouvrages, …

Les années 2000 sont marquées par une série d’expositions et productions cinématographique. Elle obtient en 2001 un second Grammy pour un court-métrage hommage à John Lennon. Elle n’abandonne pas pour autant son activisme politique et crée même en 2002 sa propre récompense de paix.

Sa carrière hors-norme est ainsi ponctuée de pas moins de 15 albums solos, 25 productions cinématographiques, 11 œuvres écrites et 12 expositions, dont la dernière en date, une rétrospective au musée d’art contemporain de Lyon. Son œuvre, profondément marquée par l’expérimentation et le partage, demeure méconnue, mais marquée du sceau de l’avant-gardisme et de la conceptualité.

Elle restera dans l’imaginaire collectif comme une femme mystérieuse, engagée et à la créativité hors-norme. « Hello, Goodbye », Yoko.

