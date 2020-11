[MARBRE Nécro MAJ LE 22/08/2019] Disparition de Line Renaud, vedette populaire et mère du Sidaction

Tour à tour chanteuse, meneuse de revue, comédienne, Line Renaud s'est éteinte ce XXX à l'âge de XX. Cette vedette populaire avait aussi mis sa notoriété au service d'un combat : la lutte contre le sida.

Publicité Lire la suite

Dans la vie – riche – de Line Renaud il y a bien sûr ce parcours d'une gamine blonde aux yeux azur passée de la grisaille du Nord à la vie de paillettes. De sa première scène, le café tenue par sa grand-mère à Pont-de-Nieppe à Paris où la gamine de 20 ans à la voix un peu rauque enchante la France des ondes au Moulin Rouge. Sa popularité fait même des jalouses… Edith Piaf, qui n'hésitera pas à lui mettre des bâtons dans les roues.

Exilée outre-atlantique dans les années 1950, elle enchaîne les duos avec Dean Martin, Franck Sinatra ou encore Elvis Presley à Los Angeles, Las Vegas ou New York. Un monde de plumes, de strass et de sourires à s’en déchirer les zygomatiques. À 25 ans, la vedette, qui incarne le charme français au milieu des étoiles américaines, est déjà une star internationale. Quelques années plus tard, elle rentre pour mener la revue au Casino de Paris.

Dans la vie – passionnée – de Line Renaud, il y a aussi eu Louis Gasté, alias Loulou. Il est le compositeur qui lui fera abandonner son nom de jeune fille - Jacqueline Enté - pour le nom de scène que tout le monde connaît. Lui qui fut d’abord son idole avant de devenir son mari, de 21 ans son aîné. Elle a alors 18 ans. C’est l’amour de sa vie, « son Pygmalion », disait-elle. Sa mort en 1995, racontait-elle, l'avait laissée sans voix.

De ses chansons, on garde en tête cette « Cabane au Canada », composée justement par Loulou Gasté. Le premier succès du couple. Tellement entendue et tellement chantée que même Line Renaud finira par la laisser de côté à l’aube des années 1980 pour s’offrir une seconde carrière : le théâtre, la télé et le cinéma.

La comédienne et chanteuse Line Renaud dans les années 1950. AFP

Mademoiselle from Armentières. La chanson résume bien cette vie digne d'un conte de fée. L'histoire d'une vedette française connue de Paris à Las Vegas et de Moscou à Tokyo. Et d'une carrière exceptionnellement longue.

« Tant qu'il y aura le combat, je serai là »

Mais ce qui restera sans doute aussi, c'est le combat que la dame aux cheveux blancs mena jusqu'à la fin de sa vie. Celui pour sortir le sida des ténébres, « l'engagement de sa vie », à un moment où le virus, mal connu, fait encore peur. En France, elle est la première artiste à prendre les armes, dès les débuts de l’épidémie qui commence à ravager la communauté homosexuelle.

Dans le magazine Grazia, en 2014, elle racontait : « En 1985, je travaillais à Los Angeles quand je me suis rendue au dîner de gala qu’organisait Liz Taylor afin de lever des fonds pour la lutte contre le sida. Le Tout-Hollywood était là ! Quelques jours plus tard, je rentre en France quand nous apprenons la mort de Rock Hudson. »

Rentrée en France, sur le plateau du journal télévisé, elle évoque le combat de la star américaine. De retour chez elle, raconte-t-elle, « le téléphone ne cesse de sonner. Dalida, Nana Mouskouri, Thierry Le Luron, lui-même atteint… Tous sont prêts à me suivre dans ce combat ! L’institut Pasteur m’appelle à son tour, ils me prient de les aider : ils n’ont même pas une centrifugeuse, pourtant indispensable à leurs recherches. Un mois plus tard, l’Association des artistes contre le sida est créée et le premier gala au Paradis latin organisé. »

Bernadette Chirac, Johnny Haliday, Nana Mouskouri... Les personnalités sont nombreuses à répondre présentes. Les fonds récoltés la première années serviront à financer une centrifugeuse.

À ce moment-là, elle ne se doutait pas que plus de 30 ans plus tard, elle serait encore sur le plateau du Sidaction pour poursuivre la lutte, elle qui aurait aimé voir la maladie vaincue de son vivant. « Tant qu’il y aura le combat, je serai là », déclarait-elle émue en 2016 dans un reportage de France 2 sur les coulisses du Sidaction, dont elle a été la cofondatrice et vice-présidente.

Line Renaud et son mari Loulou Gasté, en 1990. Wikimedia Commons

De Chirac à Macron

Dans la vie de Line Renaud, il y a aussi eu la politique. Ou plutôt les politiques. Line Renaud les affectionnait et ils le lui rendaient bien. Jacques Chirac surtout, dont elle fut une amie intime, elle qui ne jurait pourtant que par le général de Gaulle. C'est finalement le Corrézien qui incarnera ses aspirations gaullistes. Et avec elle, les meetings du RPR – dont elle a été membre du conseil national – prennent presque des airs de music-hall. De sa fille, Claude Chirac, elle disait qu'elle était « la fille qu’elle [n’avait] jamais eu ».

Un peu plus tard, c'est par un autre futur président que la chiraquienne est séduite. Ou plutôt par un couple. « Un coup de foudre d'amitié », assurait-elle : Brigitte et Emmanuel Macron.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne