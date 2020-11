!!!! NECRO NE PAS PUBLIER !!! Cinéma: Roman Polanski est mort

Le réalisateur aux multiples récompenses est décédé ce … à … des suites de … . Bien qu’il rejoigne Truffaut, Rohmer et Rivette au panthéon des illustres réalisateurs ayant émergé pendant la Nouvelle Vague des années 1960, le cinéaste franco-polonais aura vu sa vie et sa carrière entachée par des soupçons pesant à son encontre et non élucidés devant la justice américaine, pour des faits de viol sur mineur dans les années 1970.

Adoubé par toute la planète cinéma, reconnu comme auteur de chefs-d’œuvre du septième art, Roman Polanski n’est plus. Il était né d'une mère russe de confession juive et d'un père polonais, le 18 août 1933 à Paris, quelques mois après la nomination d’Hitler à la chancellerie allemande. Après un bref retour à Cracovie (sud de la Pologne) en 1937, l’envahissement de la Pologne par la Wehrmacht allemande le contraint, lui et sa famille, à se cacher dans les ghettos juifs de la ville, en 1939.

C'est lors de cette sombre période qu'il connaîtra l'un des drames les plus terribles de son existence, avec la déportation de sa mère dans le camp de concentration d'Auschwitz dont elle ne reviendra pas. Il reverra tout de même son père à l'issue de la guerre. Mais la blessure s'est installée et s'apprête à marquer la carrière de l'artiste qu'il deviendra plus tard.

Des débuts difficiles

Au sortir de 1945, le jeune Roman vit de petits échanges commerciaux dans le marché noir qui se met en place en Pologne. Puis, progressivement, il décide de devenir acteur et s'essaie d'abord au théâtre où il décroche quelques cachets. Son premier vrai rôle au cinéma, il le tient dans le film Génération, d'un autre cinéaste polonais, à l'époque encore en devenir : Andrzej Wajda. Il finit alors par entrer à l'école de cinéma de la ville de Lodz où il commence à se faire remarquer pour ses courts-métrages dont Deux hommes et une armoire qui sera courronné d'un prix.

Seulement âgé de 29 ans, il réalise, en Pologne, son premier long-métrage intitulé Le couteau dans l'eau qui lui vaut immédiatement une reconnaissance critique et de la profession. Il est sélectionné à la mostra de Venise en cette année 1962 et nommé à l'Oscar du meilleur film étranger, qui lui échappe au profit de Huit et demi, l'un des chefs-d'oeuvre de Federico Fellini. Cette reconnaissance venu des pays du bloc de l'ouest lui offre donc la possibilité de s'exporter et d'être un auteur mondialement reconnu. Sa carrière est lancée.

Les grands succès se suivent

La décennie 1960 est le véritable âge d'or de son travail artistique. Emergeant au même moment que François Truffaut, Jean-Luc Godard ou encore Eric Rohmer, il est associé à ce mouvement de la Nouvelle vague française du cinéma. Souvent célébré au Festival de Cannes, où il sera membre en 1968 puis président en 1991 du jury de la Compétition, il y présente pas moins de six films en tant que réalisateur.

Répulsions en 1965 (Ours d'argent au festival de Berlin), Cul-de-sac en 66 (Ours d'or), Le bal des vampires en 67 et Rosemary's baby en 1968 remportent chacun un immense succès critique. Il fait tourner les grandes stars françaises de l'époque comme Catherine Deneuve dans Répulsions ou encore Mia Farrow et John Cassavetes dans Rosemary's baby. Il rencontre, par ailleurs, sa première épouse Sharon Tate, sur le tournage de la comédie horrifique le Bal des vampires.

Frappé par la foudre

C'est en 1969 que Roman Polanski connaît alors le second grand drame de sa vie. Sa femme Sharon Tate est assassinée par le tristement célèbre tueur en série Charles Manson. Bouleversé par la perte de cet être cher, il se plonge dans le travail afin de ne pas sombrer dans le désespoir. Il réalise alors deux films aussi noirs que les précédents, Macbeth en 1971, sélectionné à Cannes et Quoi ?, avec Marcelo Mastroianni en 1972. Mais les deux films ne connaissent pas le succès de ces premières oeuvres.

En 1974, il triomphe de nouveau avec la sortie de Chinatown, qui décroche pas moins de 11 nominations aux Oscars de 1975, et remporte la statuette du meilleur scénario original. La même année, il réalise Le locataire avec deux autres monstres sacrés du cinéma, Isabelle Adjani et Shelley Winters.

Coup de tonnerre

1977 demeurera une année dificile pour le cinéaste franco-polonais. Résident aux Etats-Unis, il est accusé d'avoir commis un viol sur une jeune fille mineure de 13 ans après l'avoir droguée. Bien qu'il soit arrêté et incarcéré quelques temps, il est reconnu coupable de rapports sexuels illégaux en l'échange de l'abandon des poursuites pour les chefs d'inculpation les plus graves, notamment le viol.

Il part alors s'installer au Royaume-Uni puis en France, dont il possède désormais la nationalité. Et lorsqu'en 1978, la justice américaine lance un mandat d'arrêt international à son encontre, l'Etat français refuse son extradition sur le sol américain. Le dossier alors réouvert, entraînera de nouvelles péripéties judiciaires en 2009 et 2010 dont une assignation à sa résidence suisse et deux mois d'emprisonnements. Et la Suisse et la France refusent alors son extradition vers l'Amérique. Etant de nationalité polonaise, il ne peut dès lors plus voyager qu'entre ses trois Etats où il ne peut être appréhendé par les autorités pour l'affaire du crime sexuel de 1977.

Une brillante carrière

Au-delà de ses démêlés avec la justice, Polanski demeure admiré par ses contemporains à l'image des récompenses qu'il récolte pour l'un de ses films les plus émouvants, Tess, pour lequel il obtient encore 6 nominations aux Oscars et trois César dont meilleur réalisateur et meilleur film en 1979.

La consécration lui vient finalement en 2002 avec Le Pianiste, son plus grand succès pour lequel il remporte une Palme d'or à Cannes, trois Oscars dont celui du meilleur réalisateur (qu'il ne pourra jamais venir chercher) et 7 César dont ceux des meilleur réalisateur et meilleur film. Il reçoit encore deux César du meilleur réalisateur, l'un en 2011 pour The Ghost Writer puis 2014 pour La Vénus à la fourrure, dans lequel tourne son épouse Emmanuelle Seigner, avec qui il a eu deux enfants, Morgane et Elvis. Roman Polanski s'est éteint à l'âge de ... ans.

