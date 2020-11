[MARBRE NECRO] Clint Eastwood: mort d’un monument de l’histoire du cinéma

Harry « le charognard » n'est plus. L’acteur et réalisateur américain Clint Eastwood s’est éteint ce… à…à l’âge de… .

Difficile de résumer la vie de ce monstre sacré du cinéma hollywoodien, figure tour à tour du western des années 1960, du vigilantisme policier américain des années 1970, qui fut y compris maire d’une petite ville de Californie, souvent décrié pour ses prises de position, d’abord méprisé puis finalement célébré par les cinéphiles du monde entier.

Les débuts sont pourtant difficiles pour le petit Clinton Eastwood Junior, qui naît en 1930 à San Francisco. Son enfance est marquée par la Grande Dépression, qui a débuté l’année précédant sa naissance avec un krach boursier et mettra jusqu’à 13 millions d’Américains au chômage. Son père, Clinton Eastwood Senior, qui vient de perdre son emploi de commercial, enchaîne les boulots pour faire vivre les siens, que ce soit comme pompiste ou employé dans une usine de réfrigérateurs. La famille est contrainte de déménager régulièrement.

Christian Authier, écrivain et auteur d’une biographie du personnage A l’est d’Eastwood (Gallimard, 2003), parle à ce propos d’une jeunesse « déracinée ». Cette période que Clint Eastwood décrira plus tard comme « merdique » dans une interview au magazine Village Voice quarante ans plus tard, n’est cependant que de courte durée. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale ramène la prospérité à la famille, qui entretemps s’est installée dans la banlieue cossue de Piedmont, au nord de San Francisco.

Elève rebelle, peu intéressé par les études, le jeune Clint Eastwood multiplie très jeune les petits boulots, comme caddy sur les terrains de golf par exemple, puis passe un diplôme de maître-nageur et devient formateur à l’armée pendant la guerre de Corée avant de se tourner vers la comédie. Dans les années 1950, sa grande taille, son 1m95, lui vaut d’être repéré assez vite par les producteurs pour jouer les « beaux gosses » de service. Il enchaîne cependant pendant longtemps les seconds rôles auquel il est confiné par Universal, comme dans le film fantastique Tarantula (1955) ou dans C’est la guerre (1958), et pense même à plusieurs reprises à arrêter pour « faire quelque chose de sa vie ».

C’est sa première femme, Maggie Johnson, qui rapporte de quoi faire vivre le foyer avec son salaire de mannequin. Sa stature rigide n’aide pas forcément à le mettre en valeur en tant qu’acteur. Le costume qui lui collera à la peau, celui de cow-boy, Clint Eastwood l’enfile pour la première fois en 1959 dans la série télévisée de la chaîne CBS qui va le lancer : Rawhide, qui raconte le parcours d’une bande de cow-boys à travers l’Ouest dans l’après-guerre de Sécession.

Il y incarne un second rôle, ce qui lui vaut d’être régulièrement en compétition avec l’acteur principal, la vedette du show, Eric Fleming. Cependant, après quelques années, la série commence à s’essouffler et finit par être arrêtée en 1964. Elle lui a entretemps permis de se faire repérer par un réalisateur italien de « western-spaghetti » alors peu connu, Sergio Leone. C’est alors que Clint Eastwood obtient son premier rôle notable, celui qui le fera entrer dans la légende : celui de « l’homme sans nom », sorte d'ange exterminateur mais taiseux, grâce au western Pour une poignée de dollars (1964), suivi des suites Et pour quelques dollars de plus (1965) et de Le Bon, la Brute et le Truand (1966).

Cette « trilogie du dollar » qui a assuré à Clint Eastwood une reconnaissance internationale en lui permettant de se faire connaître en Europe a pourtant bien failli ne jamais voir le jour. Sergio Leone est alors un illustre inconnu et la carrière de Clint Eastwood est en stand-by avec l’arrêt de Rawhide. Lui-même n’y croit pas trop. Pour une poignée de dollars sort d’abord en Italie dans quelques salles et devient en peu de temps un succès grâce au bouche-à-oreille. Il sort ensuite tardivement aux Etats-Unis alors même que Sergio Leone est déjà en train de tourner la suite.

Grâce à l’argent récolté, Clint Eastwood crée en 1968 sa propre maison de production, Malpaso, qui lui permet d’intervenir sur le choix des réalisateurs, tels que Donald « Don » Siegel qui le fait tourner dans des classiques comme Un shérif à New York (1968), Les Proies (1971) ou plus tard l’Evadé d’Alcatraz (1979). Ces rôles lui offrent un équilibre entre la surenchère irréaliste du western spaghetti et la précision sociologique du film de genre hollywoodien, écrit le critique français Jean-Loup Passek dans son monumental Dictionnaire du cinéma : « individualiste forcené, jusque sous l’uniforme de la loi et l’ordre, il révèle par sa violence les pulsions meurtrières d’un système aussi hypocrite que pourri ».

Les années 1970 marquent aussi et surtout l’avènement de la figure de l’inspecteur Harry, « Dirty » (« sale »), « Harry le charognard » en France. Le premier opus, sorti en 1971, préfigure l’arrivée au pouvoir une décennie plus tard de Ronald Reagan et de son néo-conservatisme triomphant. Il suscite des réactions outrées de la critique américaine, qui penche plutôt à gauche. Pauline Kael, la célèbre critique américaine dont les disciples s’appellent eux-mêmes les « paulettes », qualifiera ainsi le film, lui aussi réalisé par Don Siegel d’ « instrument presque parfait de propagande en faveur d'une force de police para­légale ».

Réactionnaire ?

Réac’, misogyne, raciste et violent, les qualificatifs accolés à l’inspecteur Harry colleront longtemps à la peau de Clint Eastwood. D’autant plus que l’acteur ne cache pas son soutien à des figures politiques conservatrices, à commencer par le président Ronald Reagan, élu en 1980, réélu quatre ans plus tard et qui s’est d’abord fait connaître, comme Eastwood, en jouant dans des westerns. Lors d'un discours, Ronald Reagan s'amuse même à reprendre une réplique du Retour de l’inspecteur Harry (1983) : « Go Ahead ! Make My Day ! » (« Vas-y ! Fais-moi plaisir ! »).

Pourtant, à la même époque, Clint Eastwood joue volontiers de son image de « gros dur » avec ses rôles dans Josey Wales hors-la-loi (1976) et Bronco Billy (1980). « Il s’y situe résolument du côté des rêveurs, des perdants, des marginaux qui fuient dans l’imaginaire, la déroute de toutes les valeurs », poursuit Jean-Loup Passek. Tout au long de sa carrière dans les années 1970 comme 1980, que ce soit comme acteur ou réalisateur, Clint Eastwood fait des allers-retours entre les genres, passant du film d’espionnage antisoviétique avec Firefox (1982) à la romance avec Breezy (1973), un four absolu à sa sortie mais qui préfigure à vingt ans de distance le magistral Sur la route de Madison (1995).

En 1986, surfant peut-être sur la vague qui voit des stars du grand écran s’engager en politique, Clint Eastwood devient maire de la petite ville de Carmel-by-the-Sea, en Californie, en récoltant 72% des suffrages. Des milliers de journalistes venus du monde entier sont présents le soir de l’élection. Bien des années plus tard, en 2012, il apportera son soutien au candidat du Parti républicain, Mitt Romney, alors en lice pour succéder au démocrate Barack Obama. Un soutien en demi-teinte cependant : lors d’un meeting de campagne où il est l’invité-surprise, il livre un discours décousu où il s’adresse à une chaise vide censée figurer le premier président noir des Etats-Unis.

En 2016, alors que la campagne électorale qui verra l’élection de Donald Trump bat son plein, il déclenche une polémique en critiquant dans le magazine Esquire la « génération mauviette », trop sensible selon lui, et l’emprise du « politiquement correct » aux Etats-Unis. « Tout le monde marche sur des œufs, déclare-t-il dans cette interview croisée avec son fils Scott. On voit des gens accusés de racisme et ce genre de choses. Quand j’étais petit, ces choses n’étaient pas appelées racistes ».

La réalité du conservatisme de Clint Eastwood est cependant plus nuancée qu’elle ne semble : en 2013, par exemple il co-signe avec une centaine de membres du Parti républicain une pétition pour réclamer l’extension du mariage aux couples homosexuels aux Etats-Unis. Celui qui est souvent présenté comme un macho homophobe n’hésite pas à aborder dans son J. Edgar, sorti en 2011, l’homosexualité plutôt sujette à controverse de l’ancien patron du FBI. Il avait déjà évoqué le thème de l’homosexualité dans Minuit dans le jardin du bien et du mal (1997) inspiré du roman du même nom et qui décrivait le meurtre de son amant par un antiquaire homosexuel incarné par Kevin Spacey dans le Vieux Sud américain, à Savannah.

« Plus qu’un réactionnaire, Clint Eastwood est surtout un anarchisant partisan de la non-intervention de l’Etat et un libertarien, ce courant politique peu connu en France et qui prône le libéralisme économique et sociétal, pronostique Christian Authier. Il avait ainsi soutenu le candidat libertarien Ross Perrot à la présidentielle de 1992 et refusé de soutenir la guerre en Irak menée par le président George Bush à une époque où plus de 80% des Américains, y compris à Hollywood, le soutenaient ».

Il a par ailleurs aussi épousé les évolutions sociétales de la société américaine des années 1960 et 1970. Avec sept enfants issus de trois épouses différentes, Clint Eastwood est, en effet, assez éloigné de l’idéal de la famille puritaine américaine. « Ses films ne peuvent pas non plus se lire dans un seul sens, poursuit Christian Authier. Bird(1988) comme Invictus(2009) sont des plaidoyers contre la ségrégation raciale, respectivement aux Etats-Unis et en Afrique du Sud. Un monde parfait (1993), qui se passe à peu près à l’époque de l’assassinat de John Kennedy, dénonce les pesanteurs de cette Amérique sudiste du Texas. Même American Sniper (2014) ne montre pas un "Rambo" mais un homme avec des failles ».

Réalisateur touche-à-tout

Clint Eastwood passe pour la première fois derrière la caméra en 1971 avec Un frisson dans la nuit (Play Misty For Me en version originale). Dans ce thriller où il incarne aussi le rôle principal, un schéma qui deviendra récurrent à l’avenir, il joue un disc-jockey (on ne parle pas alors encore de DJ) victime d’une fan érotomane et manipulatrice. Deux ans plus tard, en 1973, il réalise son premier western, L’homme des hautes plaines, parabole sur le pouvoir qualifié pourtant de « Mein Kampf de l’Ouest » par la revue de cinéma française Positif. Sur le plan formel, « son cinéma est classique, nourri par l’influence de John Ford, d’Howark Hawks ou de Raoul Walsh, explique Christian Authier. On y retrouve le goût pour le CinémaScope, l’écran large, hérité de Sergio Leone. Un œil peut ainsi parfois occuper la moitié de l’écran. Il a hérité de Don Siegel cette tension issue de la série B et qui permet aussi beaucoup d’audace. On retrouve enfin un goût pour le clair-obscur, visible dans Impitoyable ou dans Million Dollar Baby. Il existe une signature formelle, une vraie esthétique eastwodienne ».

En 1993, dans Un monde parfait, il s’efface devant la star du moment, Kevin Costner, qui joue le rôle d’un truand en cavale qui noue une amitié avec l’enfant qu’il a pris en otage. Si le scénario est assez convenu, le film brille par sa réalisation et quelques plans d’anthologie, notamment celui du cadavre de Costner entouré de billets de banque. Clint Eastwood change de registre deux ans plus tard avec Sur la route de Madison (1995), un drame romantique où l’on retrouve Meryl Streep en jeune mère de famille d’origine italienne tentée d’abandonner son bonheur conjugal pour vivre une passion effrénée avec un photographe de passage dans la région.

Après l’an 2000, Clint Eastwood alterne entre le thriller avec Mystic River (2003), sur un groupe d’amis unis par le drame qu’a vécu l’un d’entre eux, et le grand drame social avec Million Dollar Baby (2005). Ce dernier film, qui aborde le sujet délicat de l’euthanasie, décrit l’ascension et la chute d’une jeune boxeuse, et bénéficie des prestations éclatantes d‘Hillary Swank, le rôle principal, de Morgan Freeman et de Clint Eastwood lui-même. En 2006, ce dernier revient au film de guerre avec Mémoires de nos pères, qui raconte l’histoire d’une photo peu connue en France mais abondamment reproduite aux Etats-Unis, celle des soldats qui ont hissé le drapeau américain sur la petite île japonaise d’Iwo Jima au terme d’une bataille qui coûta la vie à un peu plus de 25 000 soldats des deux côtés en 1945.

Il récidive l’année suivante avec Lettres d’Iwo Jima, qui raconte le même épisode côté japonais à travers les lettres jamais envoyées des soldats nippons morts sur cette petite île du Pacifique. Premier film américain qui adopte le point de vue « des vaincus », ce long-métrage peut se lire comme une métaphore de l’absurdité de la guerre, avec des soldats coupés du monde « enterrés » dans un vaste réseau de galeries souterraines sur l’île, se demandant eux-mêmes ce qu’ils font là et prêts à sombrer dans la paranoïa.

En 2014, son American Sniper autre film sur la guerre en Irak avec un Bradley Cooper plus vrai que nature en tireur d’élite de l’armée américaine, mutique et froid, devient le plus gros succès commercial de Clint Eastwood et rapporte 500 millions de dollars au box-office. La critique voit ce récit inspiré de l’histoire vraie de Chris Kyle, qui revendiquait 255 victimes avant d’être lui-même abattu, comme une célébration du militarisme américain. « Ce film a pourtant plu autant à Jane Fonda [égérie du mouvement de protestation contre la guerre au Vietnam] qu’aux vétérans américains, explique Christian Authier. Certains pouvaient voir dans le personnage principal aussi bien un assassin psychopathe qu’un pur héros américain ».

Figure populaire

Pour Clint Eastwood, la consécration critique vient après 1990, année où sort Chasseur noir, cœur blanc, inspiré du parcours du réalisateur John Huston en tournage pour l’Odyssée de l’African Queen. Deux ans plus tard, en 1992, Impitoyable remporte pas moins de 4 Oscars. En France, Clint Eastwood est consacré dès 1994 où il préside le jury du Festival de Cannes avant de recevoir un César d’honneur pour toute sa carrière en 1998. Avec plus de 80 films à son actif, Clint Eastwood est entré véritablement dans la légende et devenu une figure iconique de la culture populaire. Dans le troisième volet de Retour vers le futur sorti en 1990, Marty McFly incarné par Michael J.Fox, se fait appeler Clint Eastwood quand il se retrouve propulsé un siècle plus tôt, à l’époque du Far West, à la rencontre de ses ancêtres. La chanson Clint Eastwood du groupe virtuel anglais Gorillaz de Damon Albarn utilise notamment un sample de Il était une fois dans l’Ouest, où Clint Eastwood n’apparaît pas mais qui a été réalisé par Sergio Leone, celui qui lui a assuré sa célébrité en Europe.

Lorsqu’il joue dans ses propres films, Clint Eastwood n’hésite pas à se montrer sous un jour qui lui est parfois peu favorable et à filmer sans complaisance sa faiblesse, et plus récemment la décrépitude de son corps vieilli. « Il montre souvent avec un corps qui souffre, explique Christian Authier. Dans ses films, il se fait régulièrement tuer ou passer à tabac. Il se fait ainsi torturer par une femme dans La Relève (1990) et incarne un faux prêtre, sorte de fantôme au corps troué de balles dans Pale Rider (1985) ». En 2000, Space Cowboys, son « Wild West Show » le met en scène avec d’autres vieilles gloires du cinéma telles que Tommy Lee Jones ou Donald Sutherland, dans un hommage aux pionniers de la conquête spatiale.

Dans Créance de sang (2002), il incarne une ancienne étoile de la police un peu fatiguée qui doit sa seule survie à un tueur qui manipule le don d’organes pour mieux jouer avec ses nerfs. Enfin, dans Gran Torino (2008), autre grand succès en salle, il campe un vieil homme aigri et raciste qui méprise ses enfants mais finit par ses sacrifier pour sauver une famille d‘immigrés asiatiques de la coupe d’un gang. Dans un mouvement quasi-testamentaire, Clint Eastwood y met ainsi en scène sa propre mort, qu’il filme d’ailleurs les bras en croix, dans une posture christique.

Toute l’histoire américaine en un seul homme

Clint Eastwood, qui a enregistré sans grand succès un disque au début de sa carrière, n’a jamais caché sa passion pour la musique, et en particulier le jazz. Un intérêt qu’il essaie de retranscrire dans ses films, avec plus ou moins de succès. Il filme ainsi le festival de jazz de Monterey dans son premier film Un frisson dans la nuit. En 1982, son Honkytonk, dans lequel joue son aîné Kyle, raconte le parcours d’un musicien de folk raté et tuberculeux vu à travers les yeux de son fils adolescent. En 1988, Bird, sur la vie du musicien Charlie Parker révèle le jeune Forest Whitaker qui remporte le Prix d’interprétation à Cannes.

Près de trois décennies plus tard, Jersey Boys (2014), film musical sur l’ascension d’un boys band italo-américain dans les années 1950, reçoit un succès critique mitigé. Clint Eastwood, qui compose la musique de certains de ses films comme Mystic River, a en tout cas réussi à transmettre sa passion à sa descendance : son fils aîné Kyle, né en 1968, compose la musique de certains des films de son père, et est l’un des seuls à se faire un nom en tant que Eastwood comme contrebassiste de jazz, même si son demi-frère, Scott, est apparu récemment à l’écran dans Fury (2014) par exemple.

La force du cinéma d’Eastwood ? « Il contient toute l’histoire américaine, que ce soit la Grande Dépression avec Honkytonk, la ségrégation raciale avec Bird ou le FBI de Hoover avec J.Edgar, analyse Christian Authier. Il tend un miroir à son pays. Dans Gran Torino, il montre ainsi que l’Amérique post-raciale prônée par Barack Obama n’existe pas. Dans Impitoyable, il déconstruit le mythe du Far West et montre que la conquête de l’Ouest a été réalisée par des pillards et des assassins. Ses personnages sont souvent des recalés du rêve américain, comme le patron de cirque minable de Bronco Billy ou le bandit interprété par Kevin Costner dans Un monde parfait. C’est aussi le cas de ce boxeur un peu tocard interprété par Jay Baruchel qu’on aperçoit dans Million Dollar Baby et bien sûr du rôle principal, Hillary Swank ».

AvecSully (2016), qui raconte l’histoire d’un pilote obligé de faire atterrir un avion de ligne en pleine mer, on retrouve un autre motif récurrent de l’imaginaire eastwoodien : l’homme seul face à une société hostile et à la machine bureaucratique. Dernièrement, fidèle à sa tradition de l’héroïsme ordinaire, Clint Eastwood était repassé derrière la caméra avec 15h17 à Paris, sorti sur les écrans début février 2018 dans l’Hexagone. Un film directement inspiré de l’attaque du Thalys d’août 2015 dans lequel les trois militaires américains qui ont arrêté l’assaillant jouent leurs propres rôles.

« Par moment, Clint Eastwood donne envie de croire à cette mythologie américaine, avec un film comme Sully qui est un peu un long-métrage à la Frank Capra où tout est bien qui finit bien, ou Jugé Coupable (1999), un conte dans lequel un journaliste réussit en 24 heures à sauver un Noir condamné à mort, conclut Christian Authier. Il nous fait croire que ce genre de choses est possible dans le système judiciaire américain. Il montre ce qu’aurait pu être le rêve américain. Dans Honkytonk, on ne commence à entendre les chansons du personnage principal à la radio qu’après sa mort. Bird raconte de son côté l’autodestruction d’un musicien noir, Charlie Parker. C’est une illustration de la célèbre phrase de l’écrivain Francis Scott Fitzgerald qui disait qu’il n’y avait pas de seconde chance, pas de deuxième acte dans les vies américaines ».

