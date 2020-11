Irvin Yalom, le soleil bien en face ! MAJ LE 20/8/19

Le psychothérapeuthe écrivain américain, Irvin Yalom aura marqué le monde de la cure psychanalytique avec une approche non orthodoxe, plus existentielle et active avec le patient. Il aura réussi la gageure, dans ses livres, de psychanalyser des philosophes comme Schopenhauer ou Nietzsche. En ce triste jour, ses fans du monde entier le regrettent ; Et Nietzsche a pleuré (le titre d’un de ses livres) une nouvelle fois le départ de ce Californien bouillonnant d’esprit.

Toute sa vie, Irvin Yalom a décidé de contredire la déclaration péremptoire de François de la Rochefoucauld : « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. » De son côté, Irvin Yalom a plutôt passé son temps à regarder en face, fixement cette mort qui hante l’humanité. Tout ceci avec l’intelligence de son travail de psychothérapeuthe pour tenter de mieux la comprendre. Au début de sa carrière, et afin d’obtenir des témoignages précieux, il choisit de constituer des groupes de paroles à Stanford avec des patients en phase terminale. Des cas irrécupérables, avec juste quelques mois encore à vivre, mais auxquels Irvin Yalom décide de donner la parole, d’écouter le message juste avant le point de non-retour. Cela pourrait sembler au premier abord un peu abrupt, voire vertigineux, mais c’est comme cela que le psychothérapeuthe a constitué sa légende et a ouvert la voie à une parole rare, nouvelle et salvatrice. Il cite avec jubilation une de ses patientes déclarant : « le cancer guérit les névroses. » Savoir regarder la mort pour apprécier la vie dans son intégralité, c’est exactement le parcours intellectuel et de vie d’Irivin Yalom.

Il se réfugie vers la médecine pour devenir naturellement thérapeute

Jeune enfant juif né à Washington en 1931, il évolue dans une famille mal dégrossie (c’est la vision rugueuse qu’il a de ses parents peu éduqués) et dans un quartier défavorisé, dont il se protège en construisant son univers autour des livres. Puis plus tard en se réfugiant vers la médecine pour devenir très rapidement et presque naturellement thérapeute, tout en continuant d’abhorrer son foyer familial qui gravite essentiellement autour d’une épicerie familiale. Il faut ensuite lire la nouvelle Momma pour comprendre la tension sentimentale et intellectuelle qui l’a toute sa vie déchirée. Dans ce dialogue fictif avec sa mère défunte, Irvin Yalom, fils inconsolable oscille entre culpabilité voire colère pour tenter de mieux la comprendre .

Au cœur de la thérapie, une thérapie à la pulsion vitale

Mais c'est sur le positionnement thérapeuthe/patient qu’Irvin Yalom est remarquablement dissert, voire bouleversant dans une profession plus volontiers aphone. Irvin Yalom lui s’engage, dès les années 70, dans le dialogue, par le biais d’une relation qui guérit, à en devenir plus humain. Sa méthode a été nommée : thérapie existentielle. On pourrait l’illustrer ainsi : quand un lacanien ressemble à une caisse enregistreuse muette, chez Irvin Yalom, chacun discute et partage pour mieux se connaître. Il faut suivre, avec étonnement voire suspens, mot à mot, dans ces nombreux ouvrages, les dialogues de séances qu’il a retranscrits comme si on était au cœur de la thérapie, une thérapie à la pulsion vitale, au sein de laquelle la vérité grâce au dialogue se révèle d’un coup de rideau, d’un jeu de mots, du récit d’un rêve pour modifier la vie, et enfin mieux exister ! La lecture d’Irvin Yalom a passionné des millions de lecteurs dans le monde. Un film La thérapie du bonheur a été consacré à ce monsieur troublant qui faisait siennes les phrases de Nietzsche dont : « Deviens ce que tu es ! »

Il a goûté à la marijuana, participé aux expériences naturistes à Esalen

Son premier ouvrage est l’histoire d’une négociation. Comme sa patiente, étudiante dans un atelier d’écriture, n’avait pas les moyens financiers de payer sa thérapie, il lui a demandé après chaque séance de rédiger son ressenti, ses découvertes et ses demandes. Il faisait de même de son côté. Le livre s'est écrit presque naturellement : Le secret des miroirs (en anglais Everyday gets a little closer, donc : chaque jour on se rapproche un peu plus). Et Irvin Yalom de définitivement créer une littérature inventive qui décrit les cures thérapeutiques dans le détail, mais aussi raconte des histoires.

Un livre écrit, presque naturellement Le secret des miroirs. DR

Les ressorts comiques sont nombreux dans ses livres, comme une pointe de suspens psychologique dans le brillant Mensonges sur le divan. Il démontre avec naturel de quelle façon le thérapeuthe réussit à influer sur son patient, mais aussi, et avec combien de justesse, de quelle manière le patient peut influencer le thérapeuthe. Quand on écoute le patient, mais aussi quand on lui parle, c’est un dialogue thérapeutique différent qui émerge, loin des monologues. Cet homme des joyeuses années 60 en Californie n’a jamais été comme l’âne de Buridan hésitant devant deux balles de foin à s’en laisser mourir. Lui a goûté à la marijuana, participé aux expériences naturistes à Esalen (à en réaliser une étude universitaire très sérieuse sur les groupes alternatifs promouvant le mieux-être) ou a-t-il expliqué dans sa biographie Becoming Myself (devenir moi-même) de quelle façon lors d’une soirée sous ecstasy avec sa femme, Marilyn Yalom, ils ont sauvé un couple qui se fissurait après des années de mariage et quatre enfants.

Sa biographie : Devenir moi-même. DR

« La structure de l’esprit influence activement la réalité de ce que nous vivons »

C’est surtout chez de nombreux penseurs qu’il a trouvé une véritable source d’inspiration et notamment Kant avec cette phrase clé : « La structure de l’esprit influence activement la réalité de ce que nous vivons. » Et sa grande trouvaille et la raison de son succès a été de confronter les théories des grands penseurs qu’il affectionne au vertige existentiel du divan. Car il a jubilé, et captivé des millions de lecteurs, en confrontant fictivement à l’exercice de la psychanalyse des penseurs philosophes parfois un brin nihiliste comme Nietzsche, Schopenhauer, Spinoza... Avec toujours la même exigence qui peut faire frémir les frileux mais qu’il tire des penseurs comme Socrate : « Pour apprendre à bien vivre, il faut apprendre à bien mourir. » Ou Sénèque : « Nul autre n’apprécie le vrai goût de la vie que l’homme disposé et prêt à la quitter. » Si cela prête à sourire jaune, c’est aussi surtout un nourissant exercice, sans pensée morbide ni surfaite, juste un vrai appétit sincère de découverte. Les réguliers voyages en Europe (France, Grèce, Italie…) mais aussi à Hawaï en famille ou en Asie ont construit cet homme pétri de joyeuse chutzpah (le culot en hébreu) définissable en une blague juive, celle du petit garçon qui tue ses parents, puis réclame la clémence du tribunal parce qu’il est orphelin. Une citation poétique de Nietzsche pourrait résumer son parcours : « Il faut encore avoir du chaos en soi pour pouvoir enfanter une étoile qui danse. »

