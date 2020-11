MARBRE NECRO MAJ 23/08 // Décès de l’actrice Sophia Loren

L'actrice italienne Sophia Loren, de son vrai nom Sofia Villani Scicolone, est morte le ….. à l’âge de .… ans. Figure mythique du 7e art, la comédienne a brillé dans des films tels que L’Orchidée Noire (1958), La Paysanne aux pieds nus (1960), Hier, aujourd'hui et demain (1963), Mariage à l'italienne (1964) ou encore Une journée particulière (1977). Elle a remporté de nombreuses récompenses au cours de sa carrière, dont deux Oscars et le prix d’interprétation féminine au festival de Cannes en 1961.

Élevée dans un quartier pauvre de la banlieue de Naples, abandonnée par son père, Sofia Villani Scicolone n’a que 16 ans lorsqu’elle part à Rome tenter sa chance dans le cinéma. Sa mère, Romilda Villani, joue un rôle déterminant dans la trajectoire professionnelle de sa fille. En 2010, l’actrice déclare : « Ma vie a été un conte de fées merveilleux [mais aussi] une histoire de guerre, de faim, de mendicité, parce que c'est ce que ma mère a fait pour nous: elle s'est battue pour donner à ses filles un nom et un avenir qui ne soit pas misérable ».

Poussée par Romilda, l’adolescente participe à 17 ans au concours de beauté Miss Italie. Le jury la classe seconde mais, sous le charme, il lui décerne le prix de Miss Elégance, créé pour l'occasion. Elle est remarquée lors ce concours par le producteur Carlo Ponti, réalisateur de 22 ans son aîné, qu’elle épouse en 1957.

Sofia Scicolone, Sofia Lazzaro, Sophia Loren

Au début des années 1950, elle apparait dans des romans-photos sous le pseudonyme de Sofia Lazzaro et obtient de petits rôles dans des comédies populaires. Ses débuts sont difficiles. Les photographes lui reprochent « son grand nez, sa taille disgracieuse et ses gestes maladroits ». Les réalisateurs, de leur côté, hésitent à la propulser sous le feu des caméras. Petit à petit, pourtant, son naturel, son talent et son physique particulier lui ouvrent les portes du 7e art. Sur le tournage du film Sous les mers d'Afrique en 1952, le producteur Goffredo Lombardo décide de la rebaptiser Sophia Loren, pour donner une touche internationale à son image. À partir de 1955, elle apprend l’anglais, puis le français, en vue d’une carrière internationale.

Loren devient une star dans son pays grâce à son rôle de pizzaïola provocante dans L'Or de Naples de Vittorio De Sica (1954). Elle brille aux côtés de Vittorio De Sica et Marcello Mastroianni dans plusieurs films tels que Dommage que tu sois une canaille d'Alessandro Blasetti (1954) et Par dessus les moulins de Mario Camerini (1955). Par la suite, elle forme avec Marcello Mastroianni un duo légendaire, et apparaît à ses côtés dans quatorze films. Son striptease dans Hier, aujourd'hui et demain (1963) est l’une des plus célèbres scènes de l'histoire du cinéma. Une scène qu’elle rejoue près de 30 ans plus tard dans Prêt-à-porter.

Une carrière internationale

La Fille du fleuve de Mario Soldati (1955) la fait connaître mondialement. La même année, elle tourne sous la direction de plusieurs réalisateurs étrangers, notamment avec le producteur et réalisateur américain Stanley Kramer pour le film Orgueil et passion (1957) avec Cary Grant et Frank Sinatra, qui lui ouvre les portes d'Hollywood.

En 1958, Sophia Loren remporte le Prix de la meilleure actrice à la Mostra de Venise pour le film L’orchidee Noire de Martin Ritt. Sa cote de popularité baissant en Europe, elle décide de revenir à ses racines et obtient le rôle principal aux côtés de Jean-Paul Belmondo dans le film de Vittorio De Sica, La Paysanne Aux Pieds Nus La Ciociara (1960). Elle reçoit pour son interprétation une avalanche de récompenses : le Prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes, le David di Donatello de la meilleure actrice, le Ruban d'argent de la meilleure actrice principale, le NYFCC Award de la meilleure actrice et l'Oscar de la meilleure actrice. C'est la première fois qu'une actrice reçoit un Oscar pour un film en langue non anglo-saxonne.

Cette consécration marque le retour de Sophia Loren en Italie. Entre 1960 et 1974, on la voit successivement dans six autres films de l’acteur-réalisateur Vittorio De Sica: Boccace 70 (1962), Les Séquestrés d'Altona (1962), Hier, aujourd'hui, demain (1963), Mariage à l'italienne (1964) et Les Fleurs du soleil (1970).

Admiratrice d'Ettore Scola, elle lui demande un rôle afin de relancer sa carrière. Inspiré, l'auteur de Nous nous sommes tant aimés écrit pour elle Une journée particulière, l'un de ses plus beaux rôles. Elle incarne une femme au foyer méprisée par sa famille et retrouve son complice de toujours, Marcello Mastroianni. Ce sera le dernier grand rôle de la carrière d'actrice de Sophia Loren.

Marcello Mastroianni et Sophia Loren dans Une Journée Particulière d'Ettore Scola. Distribué par Les Acacias

Un au revoir au cinéma

À partir des années 80, la carrière cinématographique de Sophia Loren ralentit. Elle tente de revenir en 1984 dans Aurora de Maurizio Ponzi avec son fils Edoardo Ponti - qui la dirige en 2002 dans Coeurs Inconnus, aux côtés de Gérard Depardieu et de Mira Sorvino -, sans succès. Elle tourne alors beaucoup pour la télévision, notamment dans un téléfilm autobiographique où elle tient à la fois le rôle de sa mère et le sien à ses débuts. Ma maison est pleine de miroirs, cette mini-série diffusée sur Rai Uno connaît des records d'audience, preuve de la popularité toujours intacte de l'actrice malgré son éloignement des plateaux.

À partir de 1984, les récompenses qu'elle se voit offrir couronnent l’ensemble de sa carrière, parmi lesquels un Oscar d'honneur et un Golden Globe aux États-Unis, un David di Donatello dans son pays natal et la Légion d'honneur en France. En 2007, la mort de Carlo Ponti, avec qui elle était mariée depuis 1957 et avec qui elle a eu deux enfants, affecte profondément Sophia Loren. « Si je n’avais pas rencontré Carlo, je n’aurais jamais pu réaliser toute seule le rêve de ma vie », déclare-t-elle en 2012 à l’occasion d’une soirée en hommage à son mari.

En 2006, Sophia Loren devient à 71 ans le modèle le plus âgé à poser pour le célèbre calendrier Pirelli. Dans un entretien au W Magazine en 2016, elle déclarait en souriant : « Je suis resplendissante. Tout le monde me le dit. Parfois, je ne les crois plus, mais ils sont très convaincants ».

Un retour après dix ans d'absence

Sophia Loren apparaît sur grand écran en 2009 dans Nine, où elle donne la réplique à Daniel Day-lewis, Marion Cotillard et Nicole Kidman. L'actrice publie ses mémoires en 2014, intitulées Hier, Aujourd'hui et Demain du nom du film de De Sica. Dans cet ouvrage, elle revient notamment sur sa condamnation à 30 jours de prisons pour évasion fiscale.

L'actrice qui a vécu à Paris entre la fin des années 1950 et le début des années 1960 explique que son comptable avait oublié de remplir des dossiers fiscaux pour son retour en Italie. « Bien sûr, j'ai fait appel mais en 1980 j'ai été condamnée à 30 jours de prison. J'ai dû faire le choix difficile entre la prison ou ne jamais pouvoir revenir dans mon pays d'origine », explique-t-elle.

Après dix ans d’absence, Sophia Lauren fait son retour au cinéma avec La Vita davanti a sé, une adaptation de La Vie devant soi de Romain Gary prévue pour mars 2020. Dans ce film réalisé par son fils Edoardo Ponti, elle incarne Madame Rosa, survivante de la Shoah, mère de substitution de Momo, un jeune immigré sénégalais. En juillet 2019, l’icône du 7e art expliquait au magazine Variety qu’elle travillait dix heures par jour pour ce film afin « d'exprimer à l'écran des choses d'une manière qui va surprendre le public ».

