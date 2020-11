MARBRE NECRO MAJ 26/08/19 Noam Chomsky, « l'intellectuel vivant le plus important », est décédé

Plus connu pour son engagement politique et sa critique des médias et du système capitaliste, Noam Chomsky, mort ce XXXX à XXXX (de XXXX), était aussi un linguiste reconnu, professeur émérite au prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT) et père de la grammaire générative, une nouvelle façon d’analyser la structure du langage.

« Rien n’est assez simple pour être expliqué en quelques phrases. » Noam Chomsky, décédé de XXXX ce XXX à XXX, s’accommoderait surement d’une telle épitaphe. Lâchée presque incidemment lorsqu’il était invité par l’Association américaine des Géographes en 2017, cette maxime illustre la pensée complexe de l’intellectuel américain. À la fois linguiste, philosophe, politologue et anarchiste engagé, Noam Chomsky a été qualifié par le New York Times, en 1979, comme « sans doute l'intellectuel vivant le plus important ».

« Mais la phrase suivante est : "Alors, comment peut-il écrire de si mauvaises choses à propos de la politique extérieure américaine ?", rectifie un Chomsky amusé devant un public hilare dans le documentaire Chomsky, les médias et les illusions nécessaires. Les éditeurs ne citent jamais cette partie, mais s’il n’y avait pas cette seconde phrase, je commencerais à penser que je ne fais pas ce qu’il faut. »

La « fabrique du consentement »

Il faut dire que Noam Chomsky n’a pas été tendre avec le grand quotidien américain, qu’il a taxé, avec les autres « médias de masse », de participer à la propagande développée par les démocraties capitalistes puisqu’ils partagent les mêmes intérêts de classe – une théorie qu’il a appelée « la fabrique du consentement ». Cette critique des médias, portée à l’écran en 1992 par le documentaire des réalisateurs canadiens Mark Achbar et Peter Wintonick, a rendu Noam Chomsky célèbre auprès du grand public. Pendant trois heures, on le voit d’un calme impérieux raconter, dans divers entretiens et conférences, son enfance dans une famille juive de Philadelphie, comment il s’est juré de défendre les plus faibles après avoir été témoin de harcèlement à l’âge de six ans ou encore la façon avec laquelle il s’est impliqué dans les mouvements antiguerre dans les années 1960. Il y développe surtout une pensée critique des démocraties occidentales capitalistes. « La propagande est à la démocratie ce que la violence est à la dictature », l’entend-on dire. Ou encore : « L‘endoctrinement n’est pas contradictoire avec la démocratie, c’est l’essence de la démocratie. »

Parmi ses combats politiques, Noam Chomsky s’est opposé à de nombreuses interventions des Etats-Unis à l’étranger ces dernières décennies : guerre au Vietnam, en Afghanistan, en Irak. Il considérait que la « guerre contre le terrorisme » est un prétexte des pays occidentaux pour cacher des intérêts économiques et hégémoniques. À la fin des années 1970, certains intellectuels, comme Bernard-Henry Lévy et Jacques Attali en France ou l’Anglo-Polonais anticommuniste Leopold Łabędź, lui ont reproché de sous-estimer les crimes de Pol Pot et des Khmers rouges au Cambodge et de préférer fustiger l’impérialisme des États-Unis qui ont soutenu l’annexion du Timor oriental par l’Indonésie en 1975. Il s’en est défendu dans une lettre adressée au directeur du Matin de Paris.

Issu d’une famille juive et de deux parents professeurs d’hébreu, il a vertement critiqué la politique de colonisation du gouvernement israélien et a souvent participé à des événements en soutien à la population palestinienne. « Aujourd’hui, mon père serait appelé antisioniste ; il était pourtant un sioniste profondément engagé. Mais pour lui, il s’agissait de renaissance culturelle, il ne s’intéressait pas vraiment à la création d’un État juif », confie-t-il dans le documentaire d’animation Conversation animée avec Noam Chomsky, réalisé en 2013 par le cinéaste français basé à New York, Michel Gondry.

L’affaire Faurisson et la liberté d’expression

Plus récemment, il a apporté son soutien au candidat à la primaire du Parti démocrate américain en 2016, Bernie Sanders, avant que celui-ci ne s’incline face à Hillary Clinton. Il a ensuite fermement dénoncé la politique de Donald Trump, qui « peste contre Goldman Sachs pendant la campagne, mais fait en sorte qu’elle gère l’économie une fois au pouvoir », écrit-il en 2017 dans l’hebdo américain The Nation. Dans son livre Qui mène le monde ? (Éditions Lux, 2018), Noam Chomsky analyse la géopolitique du XXIe siècle et dénonce de nouveau l'hypocrisie des élites américaines et mondiales.

Pour autant, s’il a condamné les gouvernements américains successifs, il considère néanmoins que « nous avons une grande liberté aux États-Unis […]. Essayez de revendiquer votre liberté d’expression en Turquie - comme beaucoup de personnes courageuses le font – et vous pourriez finir en prison. »

Cette défense, sans relâche, de la liberté d’expression lui a valu, en 1979, d’être englué dans une polémique. Robert Faurisson, universitaire français, a été poursuivi jusqu’à la Cour d’assises après une plainte de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) pour avoir nié, dans des tribunes publiées dans Le Monde et autres journaux, l’existence des chambres à gaz durant la Seconde Guerre mondiale. Noam Chomsky signe alors une pétition sur « la liberté de parole et d’expression » lancée par le négationniste américain Mark Weber, ce qui lui est vivement reproché. Il rédige alors un cours texte, Quelques commentaires élémentaires sur le droit à la liberté d’expression. Problème : Serge Thion et Pierre Guillaume, amis communs de Chomsky et de Faurisson et fondateurs des éditions révisionnistes La Vieille Taupe, publient le texte en préambule d’un ouvrage du négationniste français, Mémoire en défense contre ceux qui m'accusent de falsifier l'histoire, sorti en 1980. Sans l’accord de l’intellectuel américain, qui leur avait toutefois confié le texte pour en faire ce qu’ils voulaient. « Je n’ai jamais écrit une préface, se défend Chomsky, tranchant mais serein, dans Chomsky, les médias et les illusions nécessaires, tout en refusant de commenter les propos du Français. Le simple fait d’entrer dans le débat sur l’existence des camps d’extermination vous fait perdre une partie de votre humanité. »

C’est au nom de la seule liberté d’expression qu’il a agi, assure-t-il : « Si vous êtes pour la liberté d’expression, vous l’êtes pour ceux qui, précisément, expriment des opinions que vous méprisez. Ce n’est pas un service à rendre aux victimes de l’Holocauste d’adopter une des principales doctrines de leurs meurtriers. » Il a essayé de faire retirer le texte du livre de Robert Faurisson. Trop tard, le mal était fait. En 2001, le physicien belge Jean Bricmont s’est fendu d’un article dans Le Monde diplomatique pour défendre Noam Chomsky au sujet de ses postions sur le Cambodge et dans l’affaire Faurisson.

Noam Chomsky et la France

A l’aune de cette controverse, l’historien libertaire américain, Larry Portis, considère, dans une note critique publiée en 1997, que la France est le « seul pays occidental où Chomsky soit persona non grata », et le regrette. « La réception des idées et des prises de positions politiques de Chomsky n’est-elle pas révélatrice de la nature de l’Etat et de l’étatisme qui sévit en France ? », s’interroge-t-il.

Le journaliste Edwy Plenel semble, lui aussi, déplorer l’accueil que l’on réserve à l’intellectuel libertaire américain en France. En novembre 2016, Noam Chomsky devait recevoir à l’Assemblée nationale une distinction de la Société internationale de philologie, qui honore tous les cinq ans un grand grammairien ou critique littéraire. Mais l’Assemblée nationale a annulé au dernier moment son invitation, et la remise de prix a dû se faire au Centre Wallonie-Bruxelles. Dans un tweet, Edwy Plenel dénonce une « sidérante régression française ».

La grammaire générative ou « révolution chomskyenne »

S'il avait de nombreux contradicteurs, Noam Chomsky comptait aussi beaucoup d'admirateurs. C'est le cas de Nick Griffin, professeur de philosophie, qui lui reconnait une connaissance très large, dans la lignée des grands universitaires américains : « Il est extraordinairement bien informé. Il a tout lu et se souvient de tout », s'extasie le philosophe dans le documentaire Noam Chomsky : Rebel Without a Pause (2003).

En dehors de ses prises de positions politiques, Noam Chomsky était aussi un linguiste reconnu, professeur émérite au Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston. Honoré par plus d’une dizaine de distinctions scientifiques, il est notamment l’inventeur de la grammaire générative et transformationnelle, une théorie complexe qui distingue performance et compétence dans l’apprentissage des langues, dans la lignée de la linguistique générative. On a appelé sa contribution à la linguistique, la « révolution chomskyenne ».

Très sollicité dans toutes sortes de conférences, Noam Chomsky acceptait assez peu d'interventions médiatiques, notamment lorsqu'on ne lui laissait pas le temps de développer ses propos. De plus, outre sa vie professionnelle chargée, l'homme a mené une vie simple. Il a passé la majeure partie de sa vie dans un calme quartier résidentiel de la ville, avec sa première femme Carol Doris Schatz - linguiste elle aussi - morte en 2008, et leurs trois enfants. Il s'est remarié en 2014, à 86 ans, avec Valeria Wasserman.

En hommage au linguiste renommé, des chercheurs de l’université Columbia, à New York, ont appelé Nim Chimpsky un chimpnazé à qui ils ont, en vain, essayé d’apprendre la langue des signes au début des années 1970. Cette expérience a fait l’objet d’un documentaire, Le Projet Nim, en 2011.

Aujourd’hui, on retrouve des références à Noam Chomsky dans la culture populaire. Dans l'épisode « The Town », de la série Les Simpson, un bar de Boston est nommé « Noam Chomp-Sky’s Grinders and Frappes ». L’intellectuel et linguiste s’est même prêté au jeu d’une parodie du tube Gangnam Style tournée sur le campus du MIT en 2012, MIT Gangnam Style (parfois appelé « Chomsky Style »), dans laquelle il fait une courte apparition.

