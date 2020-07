Les pratiques culturelles des Français, la bascule générationnelle

Un siècle après avoir accueilli la révolution des Ballets russes, le Théâtre du Châtelet a lancé son premier festival digital, «Après, demain», jusqu'au 12 juillet. © Siegfried Forster / RFI

Texte par : Sophie Torlotin Suivre 2 min

Les pratiques culturelles des Français changent. C'est ce que montre une étude sociologique, publiée ce vendredi 10 juillet par le ministère de la Culture. Pendant près d'un an, des sociologues ont interrogé 9 200 Français âgés de 15 ans et plus sur leurs pratiques culturelles.