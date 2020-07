Une étude révèle les fractures dans les pratiques culturelles des Français

Les consommateurs de culture numérique sont plutôt jeunes, masculins, mais de tous les milieux sociaux (illustration). Phil Barker/Future Publishing via Getty Images

Texte par : RFI Suivre 1 min

Pendant près d'un an, des sociologues ont interrogé 9 200 Français âgés de 15 ans et plus sur leurs pratiques culturelles. Les résultats de leur étude ont été dévoilés ce vendredi 10 juillet.