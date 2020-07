Après plusieurs mois de report, l’expo consacrée à Louis de Funès ouvre ses portes ce mercredi 15 juillet à la Cinémathèque française, à Paris.

Après les audiences records de ses films pendant le confinement, voici une exposition qui tombe à pic. Louis de Funès, que le septième art n'a récompensé que sur le tard, en 1980, avec un César d’honneur, débarque aujourd’hui dans le temple de la cinéphilie parisienne, la Cinémathèque française.

L’exposition, la première consacrée à un acteur, se veut familiale et plaisante, tout en tenant un discours pédagogique. Elle permet de découvrir les influences de ce génie burlesque. On peut aussi y voir la DS coupée en deux de Fantômas et la 2CV en mille morceaux du Corniaud, les dessins des costumes de La Folie des grandeurs, et bien sûr la cave de Jambier, 45 rue Poliveau dans La Traversée de Paris.

L’exposition est accompagnée d'une rétrospective qui permettra de revoir, sur grand écran, les succès du comédien, mais aussi ses films moins connus comme Capitaine fracasse ou Ah les belles Bacchantes. 100 000 visiteurs, au moins, sont attendus.

► L’exposition Louis de Funès à la Cinémathèque française, à Paris, aura lieu jusqu’au 31 mai 2021.

