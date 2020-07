Canal+ Afrique: démission de l’équipe de «Ciné Le Mag»

La chaîne Canal+ Afrique dans la tourmente. L'équipe de son émission « Ciné Le Mag » dénonce une forme de censure et a décidé de démissionner le week-end dernier après deux ans de travail. Le 23 juin dernier, Annabelle Lengronne avait cité sur le plateau le nom de la militante anti-racisme Assa Traoré comme une figure inspirante.

Assa Traoré, visiblement un nom qui n'a pas été du goût des producteurs de l'émission Ciné Le Mag puisque les interventions de l'invitée Annabelle Lengronne ont tout simplement été coupées au montage.

Le 23 juin dernier, l'actrice est accueillie dans l'émission quand une chroniqueuse lui demande le nom d'une figure féminine qui l'inspire. L'animatrice Claire Diao s'en souvient : « L’actrice a répondu : “Assa Traoré”. Du coup, surgit en plateau le directeur des programmes et dit : “Coupez, arrêtez tout, stop, c’est une émission destinée à l’Afrique.” Elle aurait pu répondre sa mère ou Michelle Obama, et là, il se trouve que c’est un nom qui n’est pas possible à prononcer. »

Assa Traoré, cette militante anti-raciste, dont le frère Adama est décédé au cours d'une interpellation policière. L'épisode a poussé Claire Diao et cinq chroniqueurs à démissionner. « La censure qui a eu lieu n’est pas acceptable, poursuit Claire Diao, parce qu’il s’agit de propos libres d’une invitée. Il était assez inacceptable de se faire traiter comme ça en plateau comme si l’on était des débutants. »

Des conditions de travail déjà précaires

La journaliste franco-burkinabè dénonce des conditions de travail déjà précaires. « C’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Tout le chantage qu’on a eu de la part de la société de production, beaucoup d’intimidations, et cela depuis des mois. On a été menacé de sauter, d’être remplacé par un autre. On n’a pas la main sur l’éditorial alors que le cinéma en Afrique est un sujet qu’on connaît, qu’on maîtrise. On est de la chair à canon, on va dire... »

Contactée par Loopsider, le directeur des programmes dément toute forme de censure. Il estime que le sujet d'Assa Traoré est franco-français et n'a aucun rapport avec le cinéma africain.

