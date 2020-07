Hollywood repousse la sortie de ses grandes productions à 2021, voire 2022

Après avoir décalé à deux reprises la sortie de leurs blockbusters, les grands producteurs américains de cinéma annoncent maintenant les reporter à 2021, voire à 2022, à cause de la pandémie de Covid-19. La décision pourrait fragiliser encore plus la timide reprise de la fréquentation dans les salles de cinéma, partout dans le monde.

« Mulan », le remake avec des acteurs en chair et os du dessin animé sur la princesse chinoise guerrière, ne sera pas visible avant 2021. Disney vient de l’annoncer et décale également la suite d’« Avatar » - dont le deuxième volet ne sortira finalement en 2022 -, et des prochains Star Wars, qui ne seront pas à l’affiche avant 2023.

Même « The French Dispatch », de Wes Anderson au casting cinq étoiles, est reporté par Disney. Ce film d’auteur bénéficiait pourtant du label Cannes, car devant sortir le 16 octobre. De son côté, Paramount préfère également attendre l’année prochaine pour proposer aux spectateurs deux suites très attendues : « Sans un bruit 2 » et « Top Gun Maverick ».

Du côté de Warner, le sort de « Tenet » de Christopher Nolan est incertain. La sortie américaine de cette superproduction de 205 millions de dollars pourrait être reportée sine die, mais sans affecter l’exploitation dans d’autres pays, dont la France, où il est toujours prévu pour le 12 août. Une hypothèse étonnante, connaissant le goût du réalisateur pour la surprise et sa crainte du piratage.

Mais les exploitants attendent désespérément un blockbuster pour inciter les spectateurs à revenir massivement dans leurs salles : la reprise de la fréquentation est encore très faible.

