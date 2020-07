«Parias», incursion photographique au Donbass, zone de guerre

Pourquoi un jeune photographe franco-iranien part sur un coup de tête dans une zone de guerre ? Revenu avec ses pellicules et ses carnets du Donbass, Yegan Mazandarani, 29 ans, a mis en images et en mots son expérience très personnelle. Parias reflète sa propre quête identitaire et la situation humaine des hommes et femmes rencontrés dans cette « République populaire de Donetsk » autoproclamée.

La guerre du Donbass a déjà provoqué plus de 13 000 morts et 1,5 million de déplacés. Depuis 2014, elle oppose les forces loyalistes ukrainiennes et les séparatistes de cette « République populaire de Donetsk » (RPD) autoproclamée, soutenue par la Russie, mais non reconnue par la communauté internationale.

RFI : Votre exposition et votre livre s’appellent Parias. Un paria est une personne socialement exclue, méprisée. Pourquoi ce titre ?

Yegan Mazandarani : Au moment où je suis parti, je me sentais moi-même un peu exclu et assez seul. J’avais envie de partir. Je ne suis pas parti en Ukraine pour aller en Ukraine. Au départ, je suis parti pour moi-même. Sur place, j’ai rencontré des gens qui, eux aussi, étaient exclus, très différemment, à leur manière. Ils vivaient enclavés, assiégés. Je voulais juste les comprendre et discuter avec eux, témoigner de leurs vies.

Cela m’a rappelé aussi l’enclavement des Iraniens, qui sont aussi un peu dans cette situation. Avec cet isolement international, cet isolement au sein du propre pays, cet isolement aussi physique avec des tranchées qui entourent la ville, etc.

Mais pourquoi un photographe franco-iranien, né à Paris, jusque-là plutôt ancré dans la mode et l'image, part-il au Donbass, en zone de guerre ?

Cela s’est fait par hasard. Le photographe William Kéo, un ami à moi, m’a proposé d’aller là-bas. Lui, il avait déjà fait plusieurs fronts : Darfour, Syrie, Libye, alors qu’il est très jeune, 23 ans. Il m’a proposé de l’accompagner, trois semaines avant son départ. Alors, je l’ai accompagné.

J’ai toujours été fasciné par des photographes de guerre, surtout les humanistes français. Je trouve qu’il y a un vrai sens dans leur démarche, d’aller témoigner, donner un instantané à une situation, faire parler un humain dz ce qu’il voit. Après, j’avais beaucoup envie de voir avec mes propres yeux ce qu’était la guerre.

Vue de l’exposition « Parias », de Yegan Mazandarani, à l’EST Galerie, à Paris. © Siegfried Forster / RFI

Lors de votre départ en septembre 2018, étiez-vous sûr de pouvoir passer les checkpoints, d'arriver sur place et surtout de revenir avec des photos et des histoires ?

Pas du tout (rires). On est parti quand j’étais en train de fermer une société où j’avais fait des ordres de mission, mais finalement, il n’y avait pas de valeurs du tout. Je me suis fait une fausse carte de presse, on est parti comme ça. L’organisation Reporters sans frontières (RSF) nous avait prêté des gilets pare-balles et des casques. Bien sûr, on avait un fixeur et différentes personnes qui nous ont accompagnés sur place. On a eu beaucoup de difficultés avec des militaires et avec d’autres personnes.

À chaque fois, c’était très complexe, aussi bien d’entrer via Kiev, depuis le côté ukrainien, pour entrer chez les séparatistes, que de repartir avec des pellicules. Cela a été une vraie aventure. Il fallait passer les pellicules en contrebande, avec des camions humanitaires, les dissimuler, etc. On a dû cacher les gilets pare-balles dans une ferme à la frontière... Bref, c’était à chaque fois très compliqué. Mais, finalement, tout a été assez fluide.

Comment vous vous êtes préparé pour cette aventure ? Avez-vous vu le film Donbass, de Sergei Loznitsa, sorti en 2018 ?

Je me suis très peu préparé. J’ai contacté d’autres photojournalistes qui étaient déjà allés dans le Donbass, pour avoir leur ressenti, pour voir les photos qu’ils avaient faites. C’est vrai, un reportage de guerre, c’est tout une préparation que je n’ai quasiment pas faite.

Comment alors éviter les pièges et les mensonges d’une zone de guerre ?

Je suis vraiment parti comme ça. J’ai récupéré mon gilet pare-balles trois jours avant le départ. Mes pellicules, une semaine avant. J’ai lu quelques articles et regardé quelques documentaires. Ma préparation n’était peut-être pas professionnelle, en même temps cela a apporté quelque chose d’intéressant. Dans mon carnet, je découvre au fur et à mesure la situation et je m’enrichis de ce que j’apprends sur place. Mais, je ne sais pas si je le referai (rires)…

Vue de l’exposition « Parias », de Yegan Mazandarani, à l’EST Galerie, à Paris. © Siegfried Forster / RFI

Sur vos photos en noir et blanc, peut-on dire que vous ne cherchez pas la misère du monde, mais plutôt une esthétique ou une poésie du quotidien en zone de guerre ?

Je n’ai pas du tout voulu venir comme photoreporter de guerre, prendre des armes et la misère en photo. C’est mon ressenti qui a conditionné ma photographie. Il y avait simplement beaucoup d’empathie. Je souhaite rapprocher les personnes qui regardent les photos aux gens vivant sur place. Pour qu’ils puissent un peu comprendre ces personnes qui vivent dans un quotidien très difficile et pour qui j’ai de la tendresse.

Quelle est l’histoire du « Martyre », ce jeune garçon assis dans un clair-obscur ?

Derrière le « martyre », il y a un monde très dur. Je suis arrivé à un endroit où je ne m’attendais pas du tout à trouver des enfants. On arrivait dans un club militaire et on ne nous a pas trop dit ce qui va se passer. Il y a eu cette démonstration qui a été de plus en plus violent. Au départ, les enfants couraient, jouaient au ballon. Après, ils commencent à faire des mouvements de combat et puis à se boxer, avec une férocité vraiment incroyable. Après, on les voit revenir avec des battes de baseball et des boucliers et ils commencent à se frapper à coups de boucliers, de battes. Après, on les voit travailler avec des vrais revolvers et après avec des kalachnikovs...

Il y a deux images autour du martyre. Pendant que les enfants sont en train de recharger et décharger les kalachnikovs, cet enfant saigne de la main, au niveau de son doigt, et il est dans ce clair-obscur sur le côté. À ce moment-là, j’essaie même de ne pas trop regarder ces enfants en train de jouer avec cette kalachnikov, parce que cela me faisait penser à mon enfance, à mes neveux, à des enfants que je connais. Et cela me faisait beaucoup de mal.

Vue de l’exposition « Parias », de Yegan Mazandarani, à l’EST Galerie, à Paris. © Siegfried Forster / RFI

Sur une autre photo, sans titre, on voit un militaire en uniforme bras dessus, bras dessous avec une jeune femme souriante. Dans l’autre bras, il tient un drapeau.

C’était une autre situation très particulière. On était à Saur Mogila (RPD), une colline qui surplombe la région et où il y a eu une victoire des Russes sur les nazis en 1943 et une victoire des séparatistes sur les loyalistes (de l’armée ukrainienne) en 2016. Chaque année a lieu une grande commémoration réunissant les soldats, les familles, les mercenaires, les anciens combattants et leurs enfants. C’est une démonstration où les hommes boivent, les femmes pleurent, les enfants jouent. Il y a des parades, des statues d’art brutaliste russe énormes, criblées de balles. Autour, il y a des feux, des musiques, un mélange incroyable. On avait vraiment l’impression d’être en URSS, cinquante ans en arrière. Je trouvais cela assez beau, cette espèce de légèreté, alors qu’il y avait des tanks partout et qu’on est dans quelque chose de très guerrier, de très triste. On est en train de commémorer les morts et les gens boivent, mangent et sourient.

Sur vos photos apparaissent toutes sortes de lieux très symboliques : le club militaire patriotique de Mospino, une stèle à Donetsk, dédiée à la mémoire des enfants du quartier morts dans les bombardements, une procession militaire à Saur Mogila, l’affiche géante de l’ancien leader du RPD, assassiné en ville deux jours avant votre arrivée à Donetsk. Vous vous êtes posé la question de pourquoi les gens de cette zone de guerre vous ont laissé photographier ces scènes ?

Déjà, parce qu’on a été accrédité par le parti central qui nous a permis d’avoir toutes les autorisations. On était les seuls journalistes qui avaient le droit d’être présent. En fait, on s'est fait ennuyer quelques fois très brutalement dans la rue par les forces spéciales. Mai, j’avais un petit cordon autour du cou, avec des inscriptions en russe, qui ouvrait toutes les portes. Au-delà – c’est mon analyse personnelle – que je sois Iranien a aidé un peu les choses. Aussi le fait que je ne sois pas du tout journaliste, je pense que cela se sentait. Peut-être aussi ma manière de photographier. Je travaille au moyen format. Je prends beaucoup de temps. Souvent, je parle aux gens avant, je partage une cigarette pour créer un rapport personnel. Cela m’a ouvert beaucoup de portes.

Vous ne prenez pas du tout position, n’expliquez pas le contexte politique. Comment fait-on dans une zone de guerre pour ne pas devenir, malgré soi, partisan d’une cause ?

Je n’ai jamais senti qu’il y avait un besoin d’être partisan. J’ai senti qu’il y avait un besoin d’informer. Tout simplement, parce que je respecterai toujours le fait que les gens pensent différemment. Il y a énormément de gens qui ne sont pas d’accord avec moi (rires). Mon but à moi est peut-être de donner des informations aux gens pour qu’ils puissent se faire le meilleur avis.

Vue de l’exposition « Parias », de Yegan Mazandarani, à l’EST Galerie, à Paris. © Siegfried Forster / RFI

En zone de guerre, est-ce un avantage de travailler en pellicule argentique ?

Non, la pellicule, cela a été juste des galères (rires). Mais j’adore travailler à la pellicule. Le rythme est très différent. Même les images sont très différentes. Mais, c’était très dur. Une fois, mon appareil était mal réglé. Du coup, je me suis rendu compte à la fin de la journée que toutes mes photos étaient très mauvaises. Il y avait des moments où on devait courir et je devais recharger mes appareils en même temps.

Tout était très compliqué. La pellicule qui sort. La pellicule qui brûle. Les passages de checkpoints où j’ai dû les dissimuler, transporter en contrebande. Surtout, j'étais extrêmement frustré parce que le soir, les collègues journalistes regardaient leurs photos et contactaient des rédactions. Moi, j’ai vu mes photos deux mois après mon retour (rires).

Après Paris, vous avez prévu de faire tourner l’exposition aussi à Berlin et à Téhéran. Comment organise-t-on en Iran une exposition avec un tel sujet ?

J’essaie de faire en sorte que cela ne soit pas politique. Je crois qu’on a tendance à trop facilement tourner les choses en essayant de voir le vice dans ces choses-là. Je pense qu'il est tout à fait possible de voir le bien dans une série de photos. Et dans un sujet compliqué, d’en tirer quelque chose de doux, de bon. Je sais que cela va être un combat de convaincre les gens que ce n’est absolument pas politique et que je ne cherche pas à faire de la politique. Cela sera un test pour l’Iran, parce que j’aimerais travailler sur l’Iran ensuite. J’aimerais faire le même genre de travail sur l’Iran. Un travail qui ne va pas être politique, qui ne va pas être partisan, mais qui va être sensible. Je pourrais décrire le quotidien, les histoires des Iraniens, à un ami français.

Cette année, pour la première fois, j’ai habité en Iran, deux fois deux mois. J’ai été extrêmement étonné de la qualité de la scène artistique iranienne. Je pense que beaucoup de pays européens ont des choses à apprendre sur ce qui se passe en Iran en termes d’art contemporain. Il y a une scène incroyable, extrêmement pointue, qui m'a donné envie de faire ça. J’y vais en septembre pour réorganiser mon exposition, car tout a bougé à cause de la pandémie de Covid-19.

► Parias, exposition et livre de Yegan Mazandarani.

