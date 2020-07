La BNF veut se doter d’un Conservatoire national de la presse

La Bibliothèque nationale de France souhaite s'agrandir. La célèbre bibliothèque François Mitterrand cherche un nouveau site, cette fois hors de Paris, dans l’objectif de construire un Conservatoire national de la presse : un bâtiment de 15 000 m2 qui hébergerait son immense collection de journaux. Une question de place mais aussi de préservation, car si rien n'est fait, ces archives très fragiles risquent de disparaître.

Avec près de 250 000 titres qui datent parfois du XVIIe siècle, la Bibliothèque nationale de France (BNF) abrite la plus grande collection de presse de l’Hexagone. Mais aujourd'hui, ses dépôts sont saturés. « On n’imaginait pas qu’on continuerait à produire autant de livres qu’on en produit aujourd’hui : on pensait à l’époque que le numérique allait tout remplacer, explique la présidente de la BNF Laurence Engel. Donc, nous arrivons maintenant à ce moment où il faut construire un nouveau centre de réserve, parce qu’aujourd’hui, on n’a plus de place. »

Ce Conservatoire national de la presse a son ouverture prévue pour 2027. Un enjeu de préservation pour certains journaux. « Le papier sur lequel on imprime la presse est un papier fragile, les encres sont d’une sorte qui détruisent elles-mêmes le papier, poursuit Laurence Engel. Donc on a besoin de construire un bâtiment qui permet de donner des conditions de préservation optimales. En l’occurrence, ce sont des magasins robotisés à oxygène raréfié. »

Un lieu de stockage, mais aussi de mise en valeur de la presse, situé idéalement à moins de deux heures de Paris pour être facilement accessible :

« Il s’agit de disposer, dans un seul endroit, d’une matière assez extraordinaire pour développer des projets d’éducation artistique, des partenariats et amener aussi tout une pratique autour des collections, comme la conservation, la restauration et la numérisation », précise-t-elle.

Le coût total du projet est estimé entre 70 et 90 millions d'euros, selon la BNF.

