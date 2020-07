«C’est mon patrimoine»: les enfants redécouvrent le jeu de paume du Moyen-Âge

En France, après la fermeture des écoles due au coronavirus, les vacances doivent être « apprenantes », selon l’expression du chef de l’État. Et quel meilleur exemple que « C’est mon patrimoine », une opération lancée il y a 15 ans par le ministère de la Culture ?

C’est mon patrimoine fait découvrir des monuments à des enfants issus des quartiers prioritaires en matière de politique de la ville. Au château de Fontainebleau, près de Paris, le jeu de paume, construit en 1601, fait ainsi le bonheur des plus jeunes.

Le « maître paumier » de Fontainebleau

C’est une salle dans les tons bleu-vert, construite sous Henri IV. Au plafond, la peinture d’un blason frappé de fleurs de lys. Il y a aussi un filet, des raquettes et des petites balles jaunes… Pas de doute, le jeu de paume est bien l’ancêtre du tennis, dont il ne reste que trois salles en activité en France, et dont les règles sont bien spécifiques. « On peut faire rebondir les balles sur les murs, c’est comme un jeu de billard en trois dimensions, résume Guillaume Dortu, le « maître paumier » de Fontainebleau. Une autre particularité est qu’il y a des cibles à viser, ce qui fait gagner des points. Enfin, il y a des lignes au sol : la surface du terrain n’est pas la même selon les points qu’on joue, elle évolue. Et on se repère grâce à ces lignes appelées ‘’chasses’’ ».

Précisément, le jeu de paume a légué de nombreuses expressions à la langue française, comme « qui va à la chasse perd sa place » ou « tomber à pic ». Mais Abdellah, 8 ans, inscrit au centre social Schumann à Melun, en visite ce jour-là à Fontainebleau, remarque d’autres particularités : « Les balles sont très lourdes et elles rebondissent bizarrement. Les raquettes aussi sont plus lourdes qu’au tennis ».

Un sport « précurseur »

Avec C’est mon patrimoine, le jeu de paume, dont les origines remontent au XIIe siècle, renoue avec son caractère populaire. « Vers 1600, le jeu de paume était aussi populaire que le football aujourd’hui, lance Guillaume Dortu, le « maître paumier ». Ce sport était pratiqué par toutes les couches de la société, y compris par le roi lui-même. Aux XVIe et XVIIe siècles, il y avait une réelle mixité sociale, et aussi une mixité hommes – femmes, dans le jeu de paume. C’était un sport précurseur », conclut-il.

Avec ses 1 537 pièces, le château de Fontainebleau est le troisième plus grand de France, après Versailles et le Louvre, reconverti en musée. © RFI / Sébastien Jédor

La séance d’initiation terminée, Abdellah, Rayan, Issa, Souleymane, Safa et les autres rangent balles et raquettes, avant d’aller grignoter leur pique-nique au bord de l’un des étangs du parc et de partir à la découverte de quelques-unes de 1 537 salles du château de Fontainebleau, le troisième plus grand de France.

La richesse du patrimoine

L’opération C’est mon patrimoine comprend toujours, en effet, une visite guidée et un atelier de pratique sportive ou culturelle. « Le but, rappelle Karine Robert, cheffe du service culturel du château, est d’attirer les publics éloignés de la culture dans les monuments historiques et les musées afin qu’ils prennent conscience de la richesse du patrimoine tout près de chez eux ».

Cette année, à Fontainebleau, l’opération durera d’ailleurs tout l’été. Car avec la crise sanitaire qui limite les déplacements à l’étranger ou qui ampute le budget des familles, encore plus d’enfants risquent de ne pas partir en vacances. Les guides et animateurs du château continueront à leur proposer, en août, du jeu de paume, mais aussi de l’escrime, de la danse et du théâtre dans un cadre… royal.

► www.chateaudefontainebleau.fr

► cestmonpatrimoine.culture.gouv.fr

