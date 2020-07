Coronavirus: en Suisse, des concerts de musique classique en drive-in

Un exemple de concert en drive-in à Ventura en Californie (États-Unis). Le 25 juillet 2020. REUTERS/Mario Anzuoni

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En France, le parc du Puy du Fou a créé la polémique en ouvrant ses tribunes à plus de dix mille spectateurs assis côte à côte. Il y a pourtant bien un moyen d’assister à des spectacles sans s'exposer au coronavirus. C'est le cas à Charmey, en Suisse, où se déroule le premier festival de musique classique... en drive-in. Entre l'alto et la soprano, le Covid a ajouté l'auto... Sans doute la meilleure manière de conjuguer concerts live et respect de la distanciation sociale.