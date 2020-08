Expo: un «Dernier repas à Pompéi» à découvrir au musée de l’Homme à Paris

Audio 01:15

Pompéi et le Vésuve en arrière-plan. Getty Images/Digitaler Lumpensammler

Texte par : RFI Suivre

Deux expositions sur Pompei sont présentées à Paris depuis le début du mois. Le Grand Palais propose une promenade immersive au coeur de cité romaine grace à la réalité virtuelle. Quant au musée de l'Homme, on peut y découvrir les pratiques alimentaires des habitants de Pompéi grace à des vestiges de nourriture, ainsi que de la vaisselle et des ustensiles carbonisés lors de l'éruption du Vésuve et retrouvés lors des fouilles.