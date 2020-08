Udeido: l'exposition qui tâche de faire entendre les voix papoues opprimées

L’œuvre «On dit que c’est un état démocratique», de l'artiste papou Nelson Nakime, représentant la répression indonésienne des manifestations antiracistes de 2019. Nelson Natkime/UDEIDO

Texte par : Gabrielle Maréchaux

Dans son exposition en ligne jusqu'au 17 août 2020, le collectif d’artistes papous Udeido rend honneur à l'identité papoue et au mouvement PapuanLivesMatter. L'occasion d'en apprendre plus sur ce peuple autochtone de l’île de la Nouvelle-Guinée et qui aspire à plus de liberté et d'égalité vis à vis de l'Indonésie, et qui ne fait que très rarement l'objet de reportages à cause de la surveillance stricte de cette région par Jakarta, qui détient la moitié de l’île.