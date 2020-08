9e édition de «Voyage à Nantes» où la sculpture «fontaine» fait parler d’elle

Pour la 9e édition de «Voyage à Nantes», la sculpture intitulée «Fontaine» sur la place Royale fait polémique. JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

Texte par : Muriel Maalouf 3 mn

C'est parti pour la 9e édition de « Voyage à Nantes ». Après quelques ajustements et un report de l'ouverture en raison du Covid-19, le festival d'art contemporain s'est ouvert le samedi 8 août et se déroulera jusqu'au 27 septembre. Les œuvres disséminées dans la ville permettent ainsi de la parcourir tout en admirant les créations. Parmi ces œuvres, une sculpture intitulée « Fontaine » a suscité la polémique. Elle trône toutefois dans l'une des plus prestigieuses places de Nantes: la place Royale.