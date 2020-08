Giverny: le Musée des Impressionnismes présente une sélection de ses œuvres

Tableaux de Claude Monet au Musée des Impressionnismes à Giverny, le 29 mars 2018. Philippe LOPEZ / AFP

Texte par : Muriel Maalouf 2 mn

Quand on dit Giverny, on pense bien sûr Claude Monet et sa prestigieuse Fondation créée dans la maison du peintre et entourée par un fabuleux jardin conçu par l'artiste amoureux de la nature. Mais tout près de la Fondation Monet se niche le Musée des impressionnismes qui fête ses dix ans cette année. Le musée, qui crée deux expositions tous les ans, dévoile cette fois un choix de sa jeune collection de près de 200 œuvres.

« C'est un projet qui est né des contraintes liées à l'épidémie qu'on connait en ce moment », nous confie Marie Delbarre, la conservatrice du Musée des impressionnismes. Difficile en effet de monter une exposition en ce moment avec des prêts de l'étranger. Le musée a fait le choix donc de mettre en valeur sa collection. « On commence le parcours avec l'impressionnisme, bien entendu, avec les petits parallèles faits également avec l'art contemporain, décrit la conservatrice. Parce qu'une des choses qu'on aime bien montrer au musée, c'est que les recherches des impressionnistes inspirent encore les artistes d'aujourd'hui. Ensuite, cela se poursuit avec le post-impressionisme, Maurice Denis, Pierre Bonnard, les Nabis, les néo-impressionnistes aussi. » Jardin de Monet L'exposition se termine avec de l'art contemporain : « le travail de photographes contemporains, qui se sont intéressés au motif du jardin de Monet, et le peintre japonais contemporain Reiji Hiramatsu qui est dans un style traditionnel japonais, s'est lui aussi intéressé à ce motif », explique Marie Delbarre. Du maître Claude Monet et ses célèbres Nymphéas en passant par le Reflet de soleil sur la rivière de Maurice Denis ou l'émouvant Parterre de marguerites de Caillebotte, jusqu'aux créateurs contemporains, les œuvres nous font voyager à travers la nature magnifiée par le regard des peintres.