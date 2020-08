France: la rentrée littéraire jusqu'ici peu affectée par le coronavirus

Pour la rentrée littéraire 2020 en France, il a fallu reporter près de 20 % des publications programmées depuis le printemps afin d'éviter l'embouteillage. SEBASTIEN BOZON / AFP

Texte par : Sarah Tisseyre 2 mn

Les nouveautés font leur apparition chez les libraires en France. C'est la rentrée littéraire. Avec un peu plus de 500 nouveaux romans français et étrangers. Presque autant que l'an dernier. Et beaucoup de grandes signatures. La crise sanitaire n'a pas impacté le nombre de parutions ; elle a juste quelque peu modifié le programme des maisons d'édition.