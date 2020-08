Culture: un plan de relance pour le spectacle vivant en France

432 millions d'euros, c'est l'aide qui sera versée au spectacle vivant. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé cette bonne nouvelle jeudi 27 août au soir, à l'issue d'une réunion entre le Premier ministre Jean Castex, elle-même et les représentants de ce secteur, l'un des plus touchés par la crise sanitaire.

« Un effort sans précédent que je piloterai pour sauver un secteur dévasté » a affirmé Roselyne Bachelot. Plus de 400 millions d'euros d'aide, voilà de quoi éviter le pire pour le spectacle vivant très durement touché par le contexte sanitaire. Ce montant fait partie en réalité des 2 milliards d'euros pour tout le monde de la culture. 200 millions sont réservés au secteur public, plus particulièrement l'Opéra de Paris, la Comédie-Française, les théâtres en région et plus de 230 millions au théâtre privé. Une aide bienvenue pour ce secteur sans subventions qui vit grâce aux recettes. Ainsi, en 2020, le chiffre d'affaires du spectacle vivant privé aurait chuté de 84% soit 2,3 milliards d’euros de pertes.

Un avenir incertain

Si les différents représentants du spectacle vivant sont plutôt satisfaits des sommes allouées par le gouvernement, ils s'inquiètent cependant du maintien d'une jauge réduite, notamment en Ile-de-France, considérée comme une zone rouge. Autre sujet d'inquiétude, un avenir incertain pour un secteur qui doit se projeter à long terme. En effet, « un spectacle, une tournée, constituent une production complexe qui exige anticipation, investissements, prises de risques et une logistique conséquente, avec des semaines et des mois de travail avant la diffusion devant un public », a souligné Olivier Darbois, président du Syndicat national du spectacle musical et de variété.

