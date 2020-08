Chadwick Boseman, l'interprète du super-héros Black Panther, est décédé

Chadwick Boseman, l’interprète du super-héros des studios Marvel Black Panther, a succombé à un cancer du colon à seulement 43 ans. Il était malade depuis 2016, avant de devenir une star.

Avec notre correspondant à Los Angeles,Loïc Pialat

Dans un monde qui manque cruellement de super-héros noirs, Black Panther est vite devenu un phénomène à sa sortie en 2018. Carton planétaire, succès critique, il a fait de Chadwick Boseman une star mais aussi une idole pour des millions de gamins qui trouvaient enfin un super-héros qui leur ressemblaient sur le grand écran.

« Incarner le roi T'Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière », a affirmé sa famille dans un communiqué publié sur les comptes de Boseman sur les réseaux sociaux. « Il est mort chez lui, entouré de sa femme et de sa famille », ajoute le texte.

Avant d’interpréter le personnage de Marvel, l’acteur avait incarné des vrais héros de la communauté afro-américaine : le joueur de baseball Jackie Robinson dans 42 aux côtés d’Harrison Ford, James Brown dans Get on up et Thurgood Marshall, le premier juge noir de la Cour suprême.

Un cancer diagnostiqué en 2016

On l’avait aussi vu très récemment sur Netflix dans Da 5 Bloods de Spike Lee. La suite de Black Panther devait également sortir en 2022.

Diagnostiqué malade d'un un cancer du colon en 2016, Chadwick Boseman n'avait jamais publiquement parlé de son état et avait continué à tourner sur les plateaux des grands films hollywoodiens tout en subissant « d'innombrables opérations et chimiothérapie », a encore précisé sa famille. « C'était un vrai combattant. Chadwick a persévéré à travers tout cela », ont ajouté ses proches dans le communiqué.

L’Académie des Oscars évoque « une perte incommensurable » tandis que les studios Marvel disent avoir « le cœur brisé ». Joe Biden, candidat démocrate à la Maison Blanche, a salué un artiste qui a inspiré plusieurs générations en leur montrant qu’elles pouvaient devenir n’importe qui, même des super-héros.

