France: effondrement de la fréquentation des grands musées à cause du Covid

Des touristes près de la pyramide du Louvre à Paris, le 6 août 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes

En France, les chiffres sont tombés, la chute de la fréquentation des grands musées cet été est vertigineuse. En cause évidemment les restrictions de voyages imposées aux touristes étrangers à cause du coronavirus. Un effondrement qui a d’énormes conséquences financières, surtout après plus de deux mois de fermeture dues au confinement.