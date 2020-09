La Mostra de Venise 2020, l’épicentre des nouvelles valeurs dans le cinéma

C’est un événement rare, initié par un monde du cinéma sinistré par la crise provoquée par le coronavirus. Lors de l’ouverture de la 77e Mostra de Venise, ce mercredi 2 septembre, huit directeurs des plus grands festivals de cinéma en Europe ont affiché leur solidarité et leurs valeurs pour créer ensemble le monde de demain. Entretien avec Lili Hinstin, directrice artistique du Festival du film de Locarno.

Alberto Barbera a ouvert le bal. Avec sa détermination de devenir le premier festival international en présence d’un public depuis le début de la pandémie et son plaidoyer de « plus de solidarité, moins de concurrence », le directeur de la Mostra de Venise a envoyé le signal d’une ère nouvelle. Après avoir fait savoir que « trois quarts des réalisateurs et acteurs invités seront physiquement présents à Venise », la déclaration solennelle de huit directeurs parmi les plus importants festivals dans le monde incarne aujourd’hui la promesse d’un changement de paradigme.

Thierry Frémaux, directeur de Cannes, plus grand festival de cinéma du monde, était cette année obligé de déclarer forfait face à la pandémie. « Nous sommes toujours dans le monde "pendant" et pas encore dans le monde d’après ». Pour lui, cette initiative commune à Venise permettra de « donner aux cinéastes le courage de continuer et de faire exister le cinéma ».

José Luis Rebordinos, le directeur du festival de San Sebastian qui ouvre le 18 septembre, a parlé du devoir de « continuer avec détermination et enthousiasme ». Karel Och du festival tchèque Karlovy Vary a raconté sa manière de faire résistance contre les dégâts collatéraux du coronavirus, avec la création d’un festival itinérant dans 96 salles de cinéma de son pays pour lutter contre la tentation d’un repli sur soi.

Pour Vanja Kaludjercic, du festival international de Rotterdam, la crise représente aussi une occasion de créer des opportunités et d’affirmer le rôle des festivals en tant que centres de la culture et de l‘éducation des jeunes : « Nos valeurs confirment que l’avenir du cinéma existe ».

Thierry Frémaux (Festival de Cannes), Alberto Barbera (Mostra de Venise) et Lili Hinstin (Festival du film de Locarno) lors de la réunion de 8 directeurs des plus grands festivals en Europe à Venise. © Siegfried Forster / RFI

Entretien avec Lili Hinstin du Festival du film de Locarno, l’un des huit directeurs réunis à la Mostra de Venise 2020, sur le nouveau rôle des festivals en Europe au temps du coronavirus :

RFI : À la Mostra de Venise, dans cette année du Covid-19, il n’y a pas de superproductions américaines ni de films Netflix. Cela signifie-t-il que les festivals et les cinémas en Europe devraient être moins dépendants du cinéma américain et de Netflix?

Lili Hinstin : Non, je ne pense pas que c’est une question de dépendance. Pour eux, ce n’était tout simplement pas le timing et les conditions justes ou souhaitables pour le genre de films qu’ils doivent sortir et défendre. Mais, je crois que c’est surtout une excellente opportunité pour les cinéastes plus jeunes et moins connus, de faire cette année partie de la compétition officielle de Venise.

On vit une crise profonde, pas seulement liée au coronavirus, mais aussi une crise sociale et écologique. Pour vous, qu’est-ce qui est au centre de cette remise en question ?

Tout à l’heure, j’ai dit, en rigolant, qu’on vit un exemple de transformation sociale majeure. J’ai dit cela pour rire, parce qu’on était deux filles dans cette table et que je trouve cette question importante. Mais pour moi, ce n’est pas le centre. La question qui nous réunissait, les huit directeurs de festival, c’est la question de la solidarité et des valeurs. Dans ces moments de crise économique et sociale, on va devoir défendre certaines valeurs. On est obligé de prendre position. On doit faire des choix moraux pour la culture.

Jusqu’ici, souvent les directeurs des festivals se sont contentés de dire que ce ne sont pas les festivals, mais les films présentés aux festivals qui étaient engagés ou politiques. Aujourd’hui, les festivals eux-mêmes devraient-ils devenir plus engagés et politiques ?

C’est un travail de programmation culturelle, donc chacun a sa conception, son interprétation de ce travail de passeur dans la culture. Ce qui est certain, c'est que la culture en elle-même et l’irrigation culturelle dans un territoire, pour des citoyens, forment une question politique majeure.

