L’amour noir à la Mostra de Venise: «Amants» et «Lacci»

Quel meilleur moyen que l’amour pour surmonter la crise et les peurs ? Les deux premiers films de la Mostra de Venise déroulent le tapis rouge aux soubresauts de l’amour. Lacci, du cinéaste italien Daniele Lucchini, montre de façon virtuose les liens toxique et inextricable de l’amour passionné, mais surtout familial. Nicole Garcia, qui présente le seul film français en compétition, déçoit avec des Amants trop lisses pour nous capter par cet amour fatal à trois.

Plus que l'honneur d'être choisi comme film d’ouverture de cette 77e édition, Lacci aurait mérité de faire partie de la compétition à la Mostra de Venise. Ainsi, Alba Rohrwacher aurait pu prétendre à une deuxième Coupe Volpi de la meilleure actrice. Elle incarne avec une conviction incroyable et une justesse bluffante cette femme et mère de deux jeunes enfants trahie - trahie par son mari, mais surtout par elle-même.

Dans ce drame familial, une adaptation du roman de Domenico Starnone, Les Liens, Vanda (Alba Rohrwacher) a tout laissé derrière elle pour suivre son mari Aldo (Luigi Lo Cascio), un conteur à la radio, à Naples. Alors, ce qui devait arriver arriva. Malgré le pacte de loyauté nommé mariage, son époux tombe follement amoureux d’une autre. Lacci nous projette dans les années 1980, mais, et cela change tout, le film montre l’évolution des personnages jusqu'à nos jours.

La crise du couple à l’écran pourrait même être interprétée comme une allégorie filmique de notre situation de crise actuelle, interrogeant les valeurs et certitudes à la base de nos convictions et existences. Et qu’est-ce qui se passerait si les mensonges et trahisons remontaient d’un coup à la surface ?

Portées musicalement par la Badinerie de Bach, les Variations Goldberg et une sonate de Scarlatti, l’histoire et l’interprétation sont émerveillées par une mise en scène et une caméra aussi intuitives qu’inventives. Dans une séquence mémorable, le père souvent absent montre à ses deux enfants comment faire ses lacets. Ce geste s’avère vite emblématique pour le film. Lacci (Les liens) nous rappelle que des liens aussi forts que sous-jacents construisent souvent nos amours, mais qu'ils peuvent aussi détruire nos vies.

Il y a cette scène incroyable où la femme trompée débarque chez son mari à la radio, pour lui demander des explications. Pour nous faire vivre le tiraillement entre le couple, mais aussi les liens avec la nouvelle maîtresse du mari, le réalisateur jongle avec les points et prises de vue. Le son est d’abord capté sur place dans le studio, ensuite en cabine, pour nous suivre jusqu’à l’autoradio pendant le retour de Vanda à Naples.

Sans oublier la mise en scène très intelligente des forces et faiblesses des hommes et femmes qui laissera plus d’un(e) perplexe à la fin de la séance.

Pierre Niney et Stacy Martin dans “Amants”, de Nicole Garcia, en lice pour le Lion d’or 2020. © La Mostra de Venise 2020

Les Amants

L’histoire d’Amants commence dans le noir, la beauté et l’innocence. Deux corps en sommeil, collés l’un contre l’autre, surgissent d’une nuit d’amour. Très vite, ce moment de bonheur total déchante. Simon retourne à ses petits boulots de dealer pour une clientèle richissime, Lisa continue à exécuter les ordres donnés dans son école d’hôtellerie. Mais leur coup de foudre continue à faire son chemin, même quand leur vie bascule. Un client de Simon meurt d’une overdose. Le chevalier de la nuit autoproclamé panique, prend la fuite et abandonne Lisa.

Des années plus tard, ils se retrouvent par hasard dans un hôtel de luxe à l’Île Maurice. Elle est mariée à un Suisse richissime, lui y travaille pour payer ses dettes. Commence alors une histoire d’amour à trois, cachée et toxique.

Avec Tracy Martin et Pierre Niney dans les rôles principaux, c'est la beauté d'abord. Hélas, à l’écran, le casting de Nicole Garcia tombe vite dans la caricature. Tout semble lisse et creux, à l’image du richissime mari de Lisa. Léo, formidablement interprété par Benoît Magimel, est incapable d’aimer et se rassure alors en se parant de signes extérieurs de richesse : voiture, maison, femme, peinture, enfant. Mais l’inspiration et les couleurs intermédiaires manquent aussi dans l’écriture des personnages de Simon et Lisa.

Paris, l’île Maurice, Genève, la fuite et les retrouvailles se déploient sur trois parties, dans des endroits paradisiaques. Malgré cela, les amants apparaissent plutôt monochromes au travers de leurs caractères, leurs dialogues, leur manière d’être homme et femme, riche et pauvre. À la fin, même la beauté des corps des Amants devient fade. Et quand le drame arrive, l’amour tourmenté n’est plus troublant.

► À lire aussi : La Mostra de Venise 2020, l’épicentre des nouvelles valeurs dans le cinéma

