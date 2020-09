Une enquête du «Monde» sur les féminicides primée du Visa d’or de l’information numérique

« Féminicides : mécanique d’un crime annoncé », résultat d’un an d’enquête de la rédaction du quotidien français Le Monde, a été récompensé ce jeudi 3 septembre du Visa d’or de l’information numérique au festival international de photojournalisme Visa pour l’image 2020.

Publicité Lire la suite

Pendant un an, une dizaine de journaliste du Monde ont disséqué les quelque 120 féminicides recensés en France en 2018. Ils ont raconté les histoires des hommes auteurs et des femmes victimes. Ils ont rencontré leurs proches dévastés, mais aussi les policiers, gendarmes, magistrats ou travailleurs sociaux pour comprendre comment ces meurtres ont pu survenir.

« De ce travail systématique, il ressort que ces crimes sont le plus souvent l’aboutissement d’une mécanique qui aurait pu, et aurait dû, être identifiée et désamorcée », écrivait Le Monde en mai 2020, en publiant son enquête sous forme de cahier associé au quotidien, et doublée d’un grand format multimédia mis en ligne sur son site.

Ce travail vient d’être récompensé du Visa d’or de l’information numérique au festival international de photojournalisme Visa pour l’image, dont la 32e édition a bien été maintenue à Perpignan, malgré le Covid-19.

Le jury a fait son choix de façon unanime face à cette enquête sur un sujet difficile et peu présent dans les médias. Il a salué la qualité des images de la photojournaliste Camille Gharbi qui ont renforcé la puissance de l'enquête.

La remise du prix s’est tenue jeudi 3 septembre au soir au Couvent des Minimes de Perpignan. La direction de la rédaction du Monde a souhaité reverser le montant du prix, soit 8 000 euros, à la Maison des femmes de Saint-Denis qui accueille toutes les femmes vulnérables ou victimes de violence.

Le Visa d’or de l’information numérique est organisé par le festival Visa pour l’Image – Perpignan avec le soutien des médias audiovisuels de service public : France Médias Monde, France Télévisions, Radio France et l‘Institut national de l’audiovisuel (INA). Face au flux de l’information permanente, ce prix récompense un projet, un contenu, une création numérique – réalité virtuelle, interactivité, vidéo éditorialisée et postée sur les réseaux sociaux… – se distinguant par le choix, le traitement original d’un sujet d’actualité et par l’utilisation des nouveaux outils multimédias.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne